Президент Беларуси: По торговле должна быть система

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвел срок до 1 января на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей стране, и прежде всего в сельской местности. Об этом глава государства заявил на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, пишет БЕЛТА.

"По торговле должна быть система. У нас системное государство", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Беларуси есть регионы (области и город Минск), районы, более 1400 агрогородков, крупные деревни. Все они расположены вдоль основных дорог. Есть и маленькие хуторки, и деревеньки, которые называют неперспективными. Там живут 7-10 человек, в основном пожилого возраста, но которые в свое время создавали страну, обратил внимание белорусский лидер.

"Вот исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок, - поставил задачу Президент. - И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где "баба Дуня" не получила то, на что она всю жизнь работала".

Александр Лукашенко отметил, что в стране есть хорошие примеры организации работы в этом плане. "Сделайте по всей стране так. Это небольшие деньги. Задействуйте любые ресурсы, - поручил Президент. - Давайте от границы Гродненской области (там у нас генерал - всех построит, сделает) проревизируем страну на предмет того, как живут люди и как они должны жить".