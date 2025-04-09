Президент Беларуси подписал Директиву о реализации основ идеологии белорусского государства

Директивой предусматривается утверждение концептуальных основ идеологии белорусского государства, пропаганда разделяемого всем обществом понимания государственности белорусского народа, унификация подходов по проведению идеологической работы с населением и ее оценке, обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности, обеспечение вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле граждан, занятых в частном секторе национальной экономики.