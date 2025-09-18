Власти Франции готовят бронетехнику для разгона манифестантов

Власти Франции готовят бронетехнику и водометы для разгона протестующих. 18 сентября по всей стране пройдут протесты против мер жесткой экономии.

На улицы могут выйти около 800 тыс. человек. На данный момент власти уже получили заявки на проведение 250 различных акций. Так, на пикеты выйдут сотрудники транспортного и энергетического секторов, работники сферы образования и здравоохранения, фермеры и даже пожарные.

Из-за забастовки ожидаются сильные перебои в работе общественного транспорта, более 90 % аптек в стране будет закрыто.

Это не первая волна протестов против мер жесткой экономии. 10 сентября к массовым манифестациям под лозунгом "Заблокируем все" присоединились около 200 тыс. человек. Сотни были задержаны после того, как многие акции переросли в стычки с полицией.

Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук:

"На сегодняшний день экономика Франции страдает глобальным структурным кризисом из-за расходов правительства, которые превышают заложенные нормы. Мы знаем, что при вступлении в ЕС есть норма - дефицит госбюджета не должен превышать 3 %. К сожалению, во Франции этот процент превышен вдвое, расходы правительства громадные. Покрытие госдолга составляет 67 млрд евро, эта цифра перекрывает расходы на образование, военные расходы".