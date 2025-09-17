Сила в единстве: 4 тыс. белорусов собрались, чтобы отпраздновать День народного единства

17 cентября - день, когда сердца белорусов бьются в унисон, это не просто дата в календаре, а момент, когда каждый гражданин ощущает глубину своей принадлежности к великой и могучей нации, связанной тысячелетиями своей истории, культуры, традициями и, прежде всего, своей душой.

17 сентября во Дворце спорта прошел масштабный форум патриотических сил, который объединил активистов общественных организаций и политических партий со всей республики и собрал небезразличных к будущему своей страны.

Спустя 86 лет уже невозможно представить Беларусь без Бреста, Гродно, Барановичей и многих территорий тогда Западной Беларуси, которые перешли к Польше. И как бы потом развернулась история, если бы не дата, которая с каждым годом звучит все громче.

Наши предки отвоевали не просто право и возможность полноценно жить и развиваться на родной земле, они дали посыл на века: наш дух не сломать ни внешним угрозам, ни историческим бурям - такие тезисы звучали с трибун на масштабном форуме патриотических сил.

О силе белорусов, о пути, который был далеко не самым простым, о достижениях и о том, сколько еще работы предстоит, говорили собравшиеся в зале Дворца спорта - 4 тыс. человек, в том числе активисты общественных объединений, политических партий со всей республики.

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии "Белая Русь":

"Нам, белорусам, удалось сохранить самое главное - это наш ген белоруса. И это дорогого стоит, потому что своя история, своя национальность, своя вера и тот ген силы, победы, он сегодня в сердце у каждого белоруса".

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии "Белая Русь"

Почти два десятилетия белорусов насильно превращали в поляков, закрывая белорусские школы и насаждая чужой язык, они жили в бедности и трудились за гроши. В 1939 году наши предки отвоевали право сейчас гордо называться белорусами.

Павел Абрагимович, гендиректор УП "Проектный институт Белгипрозем":

"Внутри страны мы видим, какие значительные перемены произошли за это время. И на внешнем контуре мы видим, что с нашей страной считаются, мы являемся площадкой для мирных переговоров".

Павел Абрагимович, гендиректор УП "Проектный институт Белгипрозем"

На сцене был представлен весь колорит и самобытность белорусского народа, а в унисон звучали всем известные отечественные хиты. И действительно, сила Беларуси - в ее людях.

День народного единства - это не только о прошлом, это о нас сегодняшних, о том, как мы будем жить завтра. Мы не делим Беларусь на части, мы не ставим границы между собой. Мы едины, потому что осознаем свою ответственность за будущее нашей страны, за будущее наших детей.