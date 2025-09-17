3.65 BYN
17 сентября состоялся автопробег "За единую Беларусь"
День народного единства белорусы отмечают всего в четвертый раз, но он уже обзавелся своими добрыми традициями. И одна из них - автопробег - полюбилась сотням людей.
Автопробег "За единую Беларусь" от общественного объединения "Патриоты Беларуси" состоялся 17 сентября.
Около 250 человек и 70 машин курсировали по столичным улицам, а также возложили цветы к братской могиле А. Э. Даумана и И. М. Флакса и оцифровали памятник.
Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси":
"В единстве наша сила. Только объединившись, мы показали всему миру, какая сильная нация Беларусь - с богатой историей, с большим культурным наследием. Многие нам улыбаются, машут. На улицах Минска мы дарили позитив и поздравляли друг друга. Это хорошая традиция для "Патриотов Беларуси" и для страны в целом".
В Беларуси в мире и согласии живут 130 национальностей и 25 конфессий, страна продвигает открытую и миролюбивую политику даже в условиях давления со стороны некоторых государств.