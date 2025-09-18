Дроны раздора - в Польше разворачивается конфликт между основными представителями власти

Официальная Варшава пыталась использовать инцидент с дронами исключительно для привлечения ресурсов ЕС и НАТО для дальнейшей милитаризации страны. Но внезапно история спровоцировала полноценный скандал и вылилась в ожесточенный конфликт между представителями местной исполнительной власти.

В инциденте с БПЛА с каждым днем обнаруживается все больше неясностей и даже загадок. Военные сразу же сообщили об обнаружении 17 дронов, 6 из них отыскались в виде фрагментов, остальные найдены практически целыми.

Ни один из БПЛА не нес на борту взрывных устройств. Триумфальные сообщения об уничтожении 4 беспилотников самолетами Польши и государств НАТО выглядят все более сомнительными.

Между тем армейским экспертам было отведено двое суток на то, чтобы подготовить исчерпывающий отчет о случившемся, однако такой документ не передан по инстанции до сих пор.

Видимо, предполагалось, что заявления политиков исчерпают тему - Россию без долгих разбирательств объявили виновной, и дальнейшее расследование представлялось никому не нужным. От консультаций с Минобороны России Варшава также категорически отказалась.

Однако внезапно обнаружился полуразрушенный дом, который от падения пенопластового дрона пострадать никак не мог. Тут же с требованием провести расследование выступило Бюро национальной безопасности: "До публикации информации об инциденте в Вырыках в Rzeczpospolita ни президент Республики Польша, ни Бюро национальной безопасности не получали отчета о фактических обстоятельствах этого дела. Информация была общей и неокончательной. Президент Республики Польша все еще ждет точного отчета по этому вопросу, а общественность справедливо требует правды и достоверной информации".

Правительство тут же ответило, что всем все ясно и безо всякого расследования - вина лежит исключительно на России, соответствующие службы когда-нибудь проведут дознание и, возможно, проинформируют общественность о результатах, а пока руки прочь от польских солдат.

Одновременно против Бюро нацбезопасности и президента страны была затеяна информационная интрига - им якобы уже передали некую секретную записку, которая инцидент разъясняла подробнейшим образом, об этом сообщил проправительственный канал TVN. Возмущению Навроцкого и БНБ не было предела: "Внимание: дезинформация! Сайт @tvn24plus лживо намекает, что 12 сентября 2025 года Бюро национальной безопасности получило секретный документ, описывающий инцидент в Вырыках. Мы поддерживаем позицию президента Республики Польша и нашу собственную, согласно которой об этом инциденте ни президент, ни Бюро национальной безопасности не получали отчета. Более того, президент все еще ожидает исчерпывающего отчета с подробным описанием инцидента".

Расследование, которое пытались спустить на тормозах и даже скорее всего засекретить, стремительно превращается в оружие, используемое противостоящими лагерями в недрах исполнительной власти друг против друга.

Если злополучный дом действительно разрушен авиаракетой, а полтора десятка дронов благополучно и беспрепятственно приземлились, возникают вопросы к правительству, которое не сумело за последние годы обеспечить эффективную защиту польского неба.

Если же, напротив, Бюро нацбезопасности получило от военных все положенные разъяснения, то интриганов следует искать там и в администрации польского президента. В любом случае речь идет о схватке высших чиновников, которая стремительно превращается во внутриполитический кризис.

В польских соцсетях наблюдают за происходящим с нескрываемой иронией: "Если провокация с безоружными беспилотниками была работой России и целью было показать, что Польша не в состоянии обеспечить безопасность "коалиции желающих", то цель достигнута, потому что Европа увидела, что Польша беззащитна. У нее нет систем борьбы с беспилотниками, а все МиГ-29 вернули Украине".

"Где тут сомнения? Разведки США и НАТО точно знали об этой провокации и моменте запуска этих беспилотников. Так же как с докладом по поводу дня и времени начала войны в Украине. Дроны из России летели дольше, чем самолеты из Нидерландов. Все сходится", - пишет пользователь X.

Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):

"Поляки с очень большой иронией восприняли тезис о российской угрозе, потому что это какая-то нелепая угроза. Прилетело 20 беспилотников - зачем это было нужно России, непонятно. Смешные фотографии, где на каком-то крольчатнике лежит целый беспилотник, деревья рядом не поврежденные, все в порядке. А крышу дома разрушила, оказывается, ракета, выпущенная с натовского истребителя. Хорошо еще, что она не взорвалась. Мне кажется, Варшава склонна будет сдать назад на исходные позиции. Правда, от натовских контингентов, дополнительных вливаний, вот от этих денег никто не откажется".

Так или иначе, ситуация развивается стремительно: выпущенная самолетом ракета, угодившая все-таки, вероятно, в злосчастный сельский дом, стала первым выстрелом в информационном залпе, который дал старт самой ожесточенной польской внутриполитической войне. Возможно, не только внутриполитической.