Масштабное шествие прошло в Бейруте в годовщину трагедии с пейджерами

Масштабное шествие прошло в столице Ливана. Местные жители вышли на улицы Бейрута в годовщину трагедии с пейджерами.

Активисты потребовали суда над Израилем за преступления, совершенные против ливанских граждан.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация тайно заминированных устройств, включая пейджеры и рации.

По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тыс. были ранены.