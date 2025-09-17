3.65 BYN
Масштабное шествие прошло в Бейруте в годовщину трагедии с пейджерами
Автор:Редакция news.by
Масштабное шествие прошло в столице Ливана. Местные жители вышли на улицы Бейрута в годовщину трагедии с пейджерами.
Активисты потребовали суда над Израилем за преступления, совершенные против ливанских граждан.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация тайно заминированных устройств, включая пейджеры и рации.
По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тыс. были ранены.
Премьер-министр Израиля подтвердил, что дал разрешение на проведение этой операции в Ливане.