Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев

Антиукраинские настроения нарастают в Польше - сенат страны без поправок проголосовал за законопроект, по которому теперь только трудоустроенные украинские беженцы будут получать пособия.

Несмотря на то что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только украинцев.