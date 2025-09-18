Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев

Антиукраинские настроения нарастают в Польше - сенат страны без поправок проголосовал за законопроект, по которому теперь только трудоустроенные украинские беженцы будут получать пособия.

Несмотря на то что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только украинцев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим в стране выходцам из Незалежной, теперь он должен подписать новый документ.

