Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев
Автор:Редакция news.by
Антиукраинские настроения нарастают в Польше - сенат страны без поправок проголосовал за законопроект, по которому теперь только трудоустроенные украинские беженцы будут получать пособия.
Несмотря на то что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только украинцев.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим в стране выходцам из Незалежной, теперь он должен подписать новый документ.