ЕС приостановил финансовую поддержку Израиля

Также фон дер Ляйен призвала к немедленному прекращению огня в анклаве. В МИД Израиля уже пообещали дать "соответствующий ответ".

Приостановка финподдержки касается основных торговых положений двустороннего соглашения, то есть импорт из Израиля потеряет преференциальный доступ на рынок ЕС. Товары будут облагаться пошлинами на уровне, применяемом к любой другой третьей стране, с которой у Брюсселя нет соглашения о свободной торговле. ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля.