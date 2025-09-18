3.65 BYN
Автомобильная компания Jaguar Land Rover остановила заводы из-за кибератаки
Автор:Редакция news.by
Jaguar Land Rover находится в простое. Британский автопроизводитель пытается справиться с последствиями кибератаки.
По данным местных СМИ, поставщики уже начали сокращать персонал и могут столкнуться с банкротством.
Из-за инцидента остановлена работа сразу на трех заводах в Великобритании, где в обычное время выпускают около тысячи автомобилей ежедневно.
Пока остановку производства официально продлили до 24 сентября, однако эксперты прогнозируют, что она может затянуться до ноября.