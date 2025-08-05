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Президент Беларуси подписал указ, которым корректируются правила дорожного движения
Важные изменения произошли в правилах дорожного движения. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.
Во-первых, документ касается велосипедистов и самокатчиков. Теперь они обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Ожидается, что это снизит аварийность. За 2 года произошло порядка 900 ДТП с участием велосипедов и самокатов.
Среди других новаций - определено понятие "средства персональной мобильности". В последнее время на дорогах появилось много новых устройств, способных развивать высокую скорость, при этом "водители" передвигаются по тротуару, создавая опасность для пешеходов. Для таких устройств теперь вводят ограничения: ездить на электросамокатах, сигвеях, моноколесах можно будет по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч, по тротуару - не более 10 км/ч.
Если масса устройства превышает 35 кг, передвигаться по тротуару им вообще запретят.
Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября.