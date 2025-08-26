Президент Беларуси подверг критике работу Белкоопсоюза

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны раскритиковал работу Белкоопсоюза, пишет БЕЛТА .

Отдельным вопросом на совещании стали итоги работы Белкоопсоюза. Президент обратил внимание, что этой организации неоднократно выделялась государственная поддержка. Только на топливо для автолавок в 2025 году выделено 1,3 млн белорусских рублей.

Однако количество торговых объектов Белкоопсоюза на селе все равно сокращается, а положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. При этом зарплата у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров - в 1,5 раза.