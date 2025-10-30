Президент Беларуси: Политический капитал в Африке нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1415a47f-7b80-4241-a341-34ec549dbd14/conversions/f7eee284-a21a-469d-9e02-cdc6241c0479-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1415a47f-7b80-4241-a341-34ec549dbd14/conversions/f7eee284-a21a-469d-9e02-cdc6241c0479-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1415a47f-7b80-4241-a341-34ec549dbd14/conversions/f7eee284-a21a-469d-9e02-cdc6241c0479-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1415a47f-7b80-4241-a341-34ec549dbd14/conversions/f7eee284-a21a-469d-9e02-cdc6241c0479-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Политический капитал в Африке нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 октября на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, пишет БЕЛТА.

Глава государства заметил, что на все африканские страны приходится пока только 2% от общего объема экспорта Беларуси (для сравнения: за 8 месяцев 2024 года этот показатель был на уровне 1,9 %). И это при том, что расширилась география белорусского присутствия в регионе. До 2019 года сотрудничество было преимущественно со странами севера Африки: Египтом, Ливией и Суданом. А сейчас уже наработан значительный политический капитал с Зимбабве, Нигерией, Эфиопией, Кенией. Интерес к активизации совместной работы проявляют Уганда, Ботсвана, Гана и Мозамбик.

"Вы знаете, как монетизировать политический капитал во взаимовыгодные проекты", - констатировал Александр Лукашенко, обращаясь к участникам мероприятия. Соответствующий алгоритм, по его словам, отработан на программе механизации сельского хозяйства Зимбабве. Сейчас по этой же схеме идет успешное сотрудничество с Нигерией. Суммарно туда уже поставлено более 5 тыс. единиц белорусской сельскохозяйственной и специальной техники, проводится обучение персонала, налаживается работа сервисных центров. Есть планы по созданию сборочных производств. "Все понимаем, как надо делать, но делаем очень медленно", - обратил внимание Президент.

"Вопрос присутствующим: какая страна будет следующей и когда начнем?" - продолжил он.

Глава государства отметил, в частности, готовность Алжира вывести отношения на качественно новый уровень, подкрепив их серьезными проектами. "Накануне визита посмотрим, что МИД с правительством предложат, - сказал Александр Лукашенко. - Рассчитываю в самое ближайшее время обсудить предметные шаги и конкретные экономические задачи с Президентом Теббуном".