Президент Беларуси поручил к 1 января навести в АПК Витебской области порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 января навести в АПК Витебской области железный порядок. Об этом шла речь на совещании в Витебске, сообщает БЕЛТА.

"Я не приехал в Витебскую область, чтобы вас запугать. Мы с вами 30 лет работаем, вы знаете мои подходы. Коль вы меня не поняли, обманули, все будет ужесточено до предела", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко посоветовал схему, по которой надо действовать на разных уровнях: "После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок - у вас больше нет - навести железный порядок в хозяйствах. Они - руководители и специалисты - пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено".

Если где-то в хозяйствах есть нехватка кадров для этого, Президент поручил привлекать шефскую помощь других предприятий. "Люди приехали, сделали, восстановили", - сказал он.