Президент Беларуси поручил по-хозяйски развивать территории заповедников
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и взглянул на центральную усадьбу Березинского биосферного заповедника - деревню Домжерицы, которую здесь развивают в концепции "деревня будущего", сообщает БЕЛТА.
"В заповеднике должны жить люди, такими островками. Речь идет о том, чтобы там, где люди живут, типа Домжериц, создавать эти островки", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко поручил, чтобы кроме природоохранных мероприятий в таких местах по-хозяйски занимались и лесным, и сельским хозяйством. Чтобы содержать территории в порядке.
"Жить на земле - надо заниматься сельским хозяйством. Приусадебный участок должен быть", - отметил глава государства.
То же самое касается и отдельных участков, где можно развивать хозяйственную деятельность. "Эти клочки нельзя отдавать природе, коль они очищены от леса, кустарников. Они должны давать результат. Где-то цех по обработке древесины, сельское хозяйство. Я готов небольшими деньгами помочь, чтобы это развивать", - сказал глава государства.
"Я не говорю, с какими целями будете работать на земле. Молока, мяса у нас хватает. Если это будет использоваться для охоты, рыболовства - ради бога, это ваше дело", - добавил Президент.
Что касается развития и благоустройства Домжериц, глава государства дал позитивную оценку увиденному: "Деревня хорошая. Дай бог, чтобы у нас такие были агрогородки. Молодцы, что сделали такую деревню. Кроме того, что вы сюда железобетон и кирпичи тащите. Все надо делать из дерева", - оценил благоустройство Президент.