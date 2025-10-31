Президент Беларуси поручил по-хозяйски развивать территории заповедников

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4613a048-df42-4f22-94a3-fb957aa941e6/conversions/e11b9119-e397-4a15-8d9d-5eb211b11a3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4613a048-df42-4f22-94a3-fb957aa941e6/conversions/e11b9119-e397-4a15-8d9d-5eb211b11a3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4613a048-df42-4f22-94a3-fb957aa941e6/conversions/e11b9119-e397-4a15-8d9d-5eb211b11a3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4613a048-df42-4f22-94a3-fb957aa941e6/conversions/e11b9119-e397-4a15-8d9d-5eb211b11a3f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и взглянул на центральную усадьбу Березинского биосферного заповедника - деревню Домжерицы, которую здесь развивают в концепции "деревня будущего", сообщает БЕЛТА.

"В заповеднике должны жить люди, такими островками. Речь идет о том, чтобы там, где люди живут, типа Домжериц, создавать эти островки", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко поручил, чтобы кроме природоохранных мероприятий в таких местах по-хозяйски занимались и лесным, и сельским хозяйством. Чтобы содержать территории в порядке.

"Жить на земле - надо заниматься сельским хозяйством. Приусадебный участок должен быть", - отметил глава государства.

То же самое касается и отдельных участков, где можно развивать хозяйственную деятельность. "Эти клочки нельзя отдавать природе, коль они очищены от леса, кустарников. Они должны давать результат. Где-то цех по обработке древесины, сельское хозяйство. Я готов небольшими деньгами помочь, чтобы это развивать", - сказал глава государства.

"Я не говорю, с какими целями будете работать на земле. Молока, мяса у нас хватает. Если это будет использоваться для охоты, рыболовства - ради бога, это ваше дело", - добавил Президент.