3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Президент Беларуси поручил "по-военному" закладывать на хранение урожай овощей и фруктов
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область вновь обратил внимание на необходимость сохранить в товарном виде урожай овощей и фруктов, чтобы реализовать их в межсезонье, информирует БЕЛТА.
Прежде всего глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, как ситуация в регионе с урожаем картофеля.
"Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем", - сказал Юрий Караев.
Он также заверил, что есть и дополнительные объемы для поставок, например, в Минск: "Минску тоже мы даем. На 90 % договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать".
"Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем", - предупредил Александр Лукашенко.
Руководитель региона в этой связи доложил, что Гродненская область также готова поделиться урожаем яблок. "Если есть лишнее яблоко - отдай, - сказал на это Президент. - Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области".
"Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать", - поручил белорусский лидер.