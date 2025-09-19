Президент Беларуси поручил "по-военному" закладывать на хранение урожай овощей и фруктов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область вновь обратил внимание на необходимость сохранить в товарном виде урожай овощей и фруктов, чтобы реализовать их в межсезонье, информирует БЕЛТА.

Прежде всего глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, как ситуация в регионе с урожаем картофеля.

"Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем", - сказал Юрий Караев.

Он также заверил, что есть и дополнительные объемы для поставок, например, в Минск: "Минску тоже мы даем. На 90 % договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать".

"Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем", - предупредил Александр Лукашенко.

Руководитель региона в этой связи доложил, что Гродненская область также готова поделиться урожаем яблок. "Если есть лишнее яблоко - отдай, - сказал на это Президент. - Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области".