3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Президент Беларуси поручил разобраться с бестолковой цифровизацией в торговле
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует упростить отдельные необдуманные моменты в организации торговли, в том числе в сфере цифровизации. Об этом глава государства заявил на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, пишет БЕЛТА.
"Из последних примеров непродуманных решений назову получение электронных цифровых подписей и маркировку товаров специальными метками и знаками, которые для небольшого магазинчика в три полки - целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе, магазинчикам этим?" - сказал глава государства.
"В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. Дань моде - бестолковая цифровизация, например учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах", - заметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко поручил правительству еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо - сделать для села особый порядок.
"Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация", - образно сказал Александр Лукашенко про требования сельского населения к торговому обслуживанию.
В числе участников совещания у главы государства руководители правительства, Совета Республики и Палаты представителей, Администрации Президента, Комитета госконтроля, облисполкомов и Минского горисполкома, Белстата, МАРТ, Минэкономики и Белкоопсоюза.