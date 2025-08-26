Президент Беларуси поручил разобраться с бестолковой цифровизацией в торговле

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc3dfa0d-b5cc-4017-ac24-d7e89a02417d/conversions/5a531940-7e2b-4708-83a4-71ec93dd5e8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc3dfa0d-b5cc-4017-ac24-d7e89a02417d/conversions/5a531940-7e2b-4708-83a4-71ec93dd5e8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc3dfa0d-b5cc-4017-ac24-d7e89a02417d/conversions/5a531940-7e2b-4708-83a4-71ec93dd5e8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc3dfa0d-b5cc-4017-ac24-d7e89a02417d/conversions/5a531940-7e2b-4708-83a4-71ec93dd5e8f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует упростить отдельные необдуманные моменты в организации торговли, в том числе в сфере цифровизации. Об этом глава государства заявил на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, пишет БЕЛТА.

"Из последних примеров непродуманных решений назову получение электронных цифровых подписей и маркировку товаров специальными метками и знаками, которые для небольшого магазинчика в три полки - целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе, магазинчикам этим?" - сказал глава государства.

"В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. Дань моде - бестолковая цифровизация, например учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил правительству еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо - сделать для села особый порядок.

"Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация", - образно сказал Александр Лукашенко про требования сельского населения к торговому обслуживанию.