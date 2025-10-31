Президент Беларуси посетит Березинский биосферный заповедник

Фото Березинского биосферного заповедника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0282ba-047c-41c7-9d65-9bea2a1d2ca5/conversions/dd5cd264-9fde-4c7e-8714-a381806c07a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0282ba-047c-41c7-9d65-9bea2a1d2ca5/conversions/dd5cd264-9fde-4c7e-8714-a381806c07a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0282ba-047c-41c7-9d65-9bea2a1d2ca5/conversions/dd5cd264-9fde-4c7e-8714-a381806c07a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0282ba-047c-41c7-9d65-9bea2a1d2ca5/conversions/dd5cd264-9fde-4c7e-8714-a381806c07a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Березинского биосферного заповедника

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области посетит Березинский биосферный заповедник, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с комплексным развитием данной территории, включая социальную и производственную сферы. Что касается туризма, главе государства доложат в целом о перспективах данного направления в системе Управления делами Президента, к которой относится и Березинский биосферный заповедник.

Данный заповедник - это единственная на территории Беларуси особо охраняемая природная территория самого высокого ранга, уникальный природный комплекс, включающий в себя различные типы лесов, лугов и болот, неповторимый пойменный комплекс реки Березина.

В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня основания заповедника. К этой дате проведена масштабная реконструкция и модернизация центральной усадьбы в деревне Домжерицы. Установлены новая система освещения, скамейки и малые архитектурные формы, отремонтированы тротуары и зоны отдыха. В гостиничном комплексе "Сергуч" обновлены ресторан, бар, обустроен новый СПА-комплекс.

Дом экологического просвещения переоснащен таким образом, что стал современным многофункциональным центром с системами видео-конференц-связи и профессиональным аудиооборудованием, что позволяет проводить мероприятия международного уровня. "Зеленый класс" расширился до двух просторных кабинетов, где одновременно могут заниматься несколько групп школьников.

Обустроен также Музей заповедного дела - единственный в Беларуси специализированный музей, рассказывающий об истории охраны природы и научных исследованиях заповедника.

Лесной зоопарк стал более комфортным как для посетителей, так и для содержащихся в нем животных.

Все эти преобразования кардинально преобразили инфраструктуру заповедника, создав принципиально новые возможности для развития экологического, познавательного, образовательного и делового туризма.

Ранее в интервью журналистам Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров рассказал, что пригласил главу государства посетить заповедник и центральную усадьбу в деревне Домжерицы, чтобы продемонстрировать комплексное решение для развития таких территорий.

"Домжерицы - это центр заповедника, и это такая деревушка вдали от крупных населенных пунктов. Мы обновили производственную базу полностью, создали цех переработки древесины. В любом случае в заповеднике ведется уход за лесом, получаются бревна, которые надо превратить во что-то. Мы практически заново построили и восстановили цех. Производим там не только доску, которую можно экспортировать. Мы вышли на производство садовой мебели, которая нужна в том числе этому же заповеднику для обустройства туристической инфраструктуры", - рассказал Управляющий делами Президента.