Президент Беларуси посетит Березинский биосферный заповедник
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области посетит Березинский биосферный заповедник, сообщает БЕЛТА.
Глава государства ознакомится с комплексным развитием данной территории, включая социальную и производственную сферы. Что касается туризма, главе государства доложат в целом о перспективах данного направления в системе Управления делами Президента, к которой относится и Березинский биосферный заповедник.
Данный заповедник - это единственная на территории Беларуси особо охраняемая природная территория самого высокого ранга, уникальный природный комплекс, включающий в себя различные типы лесов, лугов и болот, неповторимый пойменный комплекс реки Березина.
В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня основания заповедника. К этой дате проведена масштабная реконструкция и модернизация центральной усадьбы в деревне Домжерицы. Установлены новая система освещения, скамейки и малые архитектурные формы, отремонтированы тротуары и зоны отдыха. В гостиничном комплексе "Сергуч" обновлены ресторан, бар, обустроен новый СПА-комплекс.
Дом экологического просвещения переоснащен таким образом, что стал современным многофункциональным центром с системами видео-конференц-связи и профессиональным аудиооборудованием, что позволяет проводить мероприятия международного уровня. "Зеленый класс" расширился до двух просторных кабинетов, где одновременно могут заниматься несколько групп школьников.
Обустроен также Музей заповедного дела - единственный в Беларуси специализированный музей, рассказывающий об истории охраны природы и научных исследованиях заповедника.
Лесной зоопарк стал более комфортным как для посетителей, так и для содержащихся в нем животных.
Все эти преобразования кардинально преобразили инфраструктуру заповедника, создав принципиально новые возможности для развития экологического, познавательного, образовательного и делового туризма.
Ранее в интервью журналистам Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров рассказал, что пригласил главу государства посетить заповедник и центральную усадьбу в деревне Домжерицы, чтобы продемонстрировать комплексное решение для развития таких территорий.
"Домжерицы - это центр заповедника, и это такая деревушка вдали от крупных населенных пунктов. Мы обновили производственную базу полностью, создали цех переработки древесины. В любом случае в заповеднике ведется уход за лесом, получаются бревна, которые надо превратить во что-то. Мы практически заново построили и восстановили цех. Производим там не только доску, которую можно экспортировать. Мы вышли на производство садовой мебели, которая нужна в том числе этому же заповеднику для обустройства туристической инфраструктуры", - рассказал Управляющий делами Президента.
В небольшом населенном пункте ведется и жилищное строительство. Введен в эксплуатацию 24-квартирный арендный дом. "Мы не просто зазываем: "Приходите к нам, мы вам дадим работу и жилье!" Мы уже знаем пофамильно, кто в какой квартире живет. И живет в основном молодежь. И там уже появляются многодетные семьи. Они там выросли, получили образование, вернулись на родину, устроились на работу, и у них родилось трое и более детей. Детский сад в этом населенном пункте, школа. Такая инфраструктура с производственной базой позволяет нам уверенно развивать этот населенный пункт", - отметил Юрий Назаров.