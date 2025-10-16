Президент Беларуси потребовал навести железный порядок на АЗС

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6a5e04-af94-4a3a-8a70-6c0f09418137/conversions/397cafcb-6baa-4767-b223-a91aabc59ecd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6a5e04-af94-4a3a-8a70-6c0f09418137/conversions/397cafcb-6baa-4767-b223-a91aabc59ecd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6a5e04-af94-4a3a-8a70-6c0f09418137/conversions/397cafcb-6baa-4767-b223-a91aabc59ecd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6a5e04-af94-4a3a-8a70-6c0f09418137/conversions/397cafcb-6baa-4767-b223-a91aabc59ecd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил задачу до понедельника навести железный порядок с очередями, которые образовываются на автозаправочных станциях. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещаний в Минске, сообщила БЕЛТА.

Обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, Президент одобрил его высказывание накануне в интервью журналистам в вопросе достаточного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. "Ты правильно вчера сказал в интервью - ни в коем случае не обидеть белорусов. Рынок Беларуси - это святое", - сказал Президент.

Вместе с тем Александру Лукашенко поступает информация, что люди жалуются на очереди: "Уже некоторые (читаю): "Вы знаете, очереди большие на АЗС".

Президент рассказал, что сначала задался вопросом, в чем причина такой ситуации и неужели правительство не выполняет поручение о том, чтобы внутренний рынок в достаточном объеме обеспечивался топливом. Однако, как оказалось, вопрос был в том, что кроме заправки автомобилей посетители АЗС пользуются услугами кафе. "Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в свое время люди буквально требовали, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары и возможность, например, попить кофе.

"Машину поставили. - "Президент, приди, наведи порядок!" Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение - на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. - "Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…" - отметил он.