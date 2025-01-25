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Президент Беларуси поздравил коллектив МГУ с 270-летним юбилеем со дня образования вуза

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Фото: МГУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с 270-летним юбилеем со дня основания вуза - старейшего классического университета России. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Сохранив и приумножив лучшие достижения российской высшей школы, МГУ по праву является одним из крупнейших и авторитетных центров мировой науки, образования и культуры", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет белорусские вузы успешно сотрудничают с Московским государственным университетом, совместно внедряют прогрессивные образовательные технологии и новейшие научные разработки, укрепляя интеллектуальный потенциал двух братских стран.

В этот знаменательный день Президент пожелал коллективу МГУ успехов, творческого и профессионального долголетия.

МГУПрезидент БеларусиАлександр Лукашенкопоздравление