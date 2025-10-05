Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем

Народный артист Беларуси Юрий Троян
Фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народному артисту Беларуси Юрию Трояну с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Посвятив жизнь беззаветному творческому служению, Вы внесли значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Трояна. "Для талантливой молодежи Ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине", - отметил глава государства.

Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, успехов и вдохновения.

