Президент Беларуси поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e28548-e484-43c2-b870-c05be33c6386/conversions/a9d9f558-4ac4-40cf-afb4-9681fef06539-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e28548-e484-43c2-b870-c05be33c6386/conversions/a9d9f558-4ac4-40cf-afb4-9681fef06539-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e28548-e484-43c2-b870-c05be33c6386/conversions/a9d9f558-4ac4-40cf-afb4-9681fef06539-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e28548-e484-43c2-b870-c05be33c6386/conversions/a9d9f558-4ac4-40cf-afb4-9681fef06539-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народному артисту Беларуси Юрию Трояну с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Посвятив жизнь беззаветному творческому служению, Вы внесли значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Трояна. "Для талантливой молодежи Ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине", - отметил глава государства.