Президент Беларуси поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народному артисту Беларуси Юрию Трояну с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Посвятив жизнь беззаветному творческому служению, Вы внесли значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Трояна. "Для талантливой молодежи Ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине", - отметил глава государства.
Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, успехов и вдохновения.