Президент Беларуси поздравил Президента Таджикистана с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с днем рождения. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь н пресс-службу главы государства.

"Ваши беззаветное служение интересам Таджикистана, усилия по сохранению богатого культурного наследия таджикского народа, а также вклад в дело упрочения регионального мира и безопасности заслуживают самой высокой оценки", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что нынешний уровень стратегического партнерства, поддержки между Беларусью и Таджикистаном является надежным фундаментом для достижения амбициозных целей социально-экономического развития двух стран и повышения благосостояния народов.

"Зная Вас как давнего доброго друга Беларуси, уверен, что Ваша активная деятельность на высшем государственном посту и впредь будет способствовать углублению двусторонних контактов между Минском и Душанбе", - отметил белорусский лидер.