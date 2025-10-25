Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поздравление Президента с Днем автомобилиста и дорожника

Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.

Белорусы привыкли ездить с комфортом и гордятся тем фактом, что современные автомагистрали с качественной инфраструктурой являются одной из визитных карточек нашей страны.

За пятилетку в республике обновлено 18 тысяч километров автомобильных дорог. Минск связан почти со всеми областными центрами быстрыми, надежными трассами, работа по их улучшению продолжается практически без выходных и праздников. Ремонтируются мосты, путепроводы, проектируются удобные транспортные развязки, подземные пешеходные переходы. Развиваются организации по перевозке грузов и пассажиров, станции техобслуживания.

Убежден, что знания, опыт отечественных перевозчиков и дорожников позволят и впредь успешно решать стоящие перед отраслью задачи, в том числе по поиску новых логистических решений.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов.

Александр Лукашенко.