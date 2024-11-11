Президент Беларуси: Правительство завершает работу над формулой справедливости в ценообразовании

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Правительство завершает работу над формулой справедливости в ценообразовании. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 января на встрече с доверенными лицами, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что не единожды обращал внимание на то, что наступивший 2025 год будет непростым. Как, впрочем, и во многих других странах региона, в том числе у главных торговых партнеров Беларуси. Например, в России, где ключевая ставка Центрального банка достигла уровня в 21 % годовых, что существенно затрудняет получение займов на развитие для предприятий реального сектора экономики.

"Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что "голой", чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что основные подходы к вопросам ценообразования в Беларуси известны, о них неоднократно заявлялось публично, поэтому ответственные лица в правительстве, а также другие заинтересованные, кому поручено заниматься этим вопросом, знают, что делать. "Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия, - заявил глава государства. - Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладывается в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят". К слову, вопрос вывода финансовых средств за пределы страны - это, по словам Президента, еще одна из тем, которой предстоит заняться в ближайшее время. В первом приближении она уже обсуждалась на уровне главы государства, и, как докладывали ответственные должностные лица, особых проблем нет. Если и бывают подобные прецеденты, то суммы совсем незначительные.