Президент Беларуси призвал шире смотреть на проблемы в сельской местности

Должна быть выстроена эффективная система торговли на селе и по всей Беларуси. Дедлайн для правительства - 1 января. Такие задачи поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам обсуждения всех проблем этой сферы: закрытие магазинов в глубинке, бестолковая цифровизация, маршруты и график работы автолавок, просрочка, бедный ассортимент.

Серьезная критика звучала в адрес Белкоопсоюза. Было и то, что для обслуживания людей в небольших населенных пунктах нужно привлекать торговые сети. Торговля - лишь часть масштабных проблем в сельской местности. Хватает моментов с бездумным закрытием детских садов или ФАПов. Все это влияет на комфорт и качество жизни в регионах. За это Александр Лукашенко спрашивает жестко.

Тема разговора была обозначена очень конкретно - торговое обслуживание в стране, но было понятно, что это совещание с подтекстом. Бойкая торговля - один из маркеров, по которому люди судят о комфорте за городом. Сам же Президент не раз обращался к белорусам с призывом жить на селе. Закрытие магазина в деревне - это дискомфорт, который вызывает закономерные претензии.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3446bef0-8f32-411f-b340-8fee2726dae2/conversions/9e485916-ac1c-4869-8a29-f696a3177ef1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3446bef0-8f32-411f-b340-8fee2726dae2/conversions/9e485916-ac1c-4869-8a29-f696a3177ef1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3446bef0-8f32-411f-b340-8fee2726dae2/conversions/9e485916-ac1c-4869-8a29-f696a3177ef1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3446bef0-8f32-411f-b340-8fee2726dae2/conversions/9e485916-ac1c-4869-8a29-f696a3177ef1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для человека неважно, чей объект закрылся - частного предпринимателя, коммунальной собственности или системы потребкооперации. Поэтому я еще раз указал правительству и облисполкомам, что нужна эффективная система обслуживания в масштабах страны, которая должна стать гарантом качества и социальной ответственности торговли перед людьми. Исходя из представленного мне доклада правительства, выводы такие: все идет по плану, население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некие регуляторные барьеры. Вы сами понимаете, что пишете? Это по-вашему главные помехи для работы сельских магазинов? Управлять не можем. Я бы хотел знать, кто вам устанавливает эти барьеры и почему они еще не ликвидированы? По вашим же данным реализуется несколько страновых концепций, стратегий и планов для сельских жителей. Так почему такие проблемы и недовольство населения?" - спросил Александр Лукашенко.

У Президента есть конкретные примеры непродуманных решений, которые становятся проблемой для небольших магазинов на селе. Среди них получение электронных цифровых подписей и маркировка товаров специальными метками и знаками, бестолковая цифровизация (например, учета и продажи молочных продуктов). Это головная боль как для покупателей, так и для продавцов. Она вызвала бурное негодование и у тех, и у других.

"Поручаю правительству еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо, сделать для села особый порядок. Бабе Дуне на селе надо молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация. Еще одна претензия у населения - оптимизация маршрутов автолавок. Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скудный ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать? Или у вас опять неразрешимый барьер? Наряду с неритмичной организацией стационарной и разъездной торговли есть еще один чувствительный для потребителя аспект - наличие товаров с истекшими сроками годности. Нет товара - плохо, но просрочка - это красная линия. Фактов таких предостаточно. Ответственность за обслуживание населения лежит на местных органах власти. Вы как никто знаете, что происходит в регионах, и обязаны организовать торговлю в районах так, чтобы не было никаких нареканий", - отметил Президент Беларуси.

Совещание с Президентом Беларуси по вопросам торговли news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc80fcf7-cbbe-455e-8ee7-82b61ecb5679/conversions/25de2f25-21d0-4ae1-972b-a0a5228d17b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc80fcf7-cbbe-455e-8ee7-82b61ecb5679/conversions/25de2f25-21d0-4ae1-972b-a0a5228d17b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc80fcf7-cbbe-455e-8ee7-82b61ecb5679/conversions/25de2f25-21d0-4ae1-972b-a0a5228d17b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc80fcf7-cbbe-455e-8ee7-82b61ecb5679/conversions/25de2f25-21d0-4ae1-972b-a0a5228d17b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Никто не ждет сложных конструкций для торговли. Схема простая: для райцентра - несколько хороших торговых центров, для агрогородка - магазин (собственная торговая точка в больших деревнях, магазин на колесах для тех, что поменьше). Причем здесь груз ответственности стоит разделить с частником.

"В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения. Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах, возьми на себя небольшую социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более проблемных районов не так уж и много. Я хочу, чтобы это услышали. Умные торгаши кинулись в крупные города, неплохо живут на Лазурном берегу. Организуйте, чтобы они работали там, в глубинке. Инструменты есть. Недавно в восьми районах для крупной сетевой торговли мы расширили возможность охвата потребителей", - потребовал глава государства.

Белкоопсоюз - костяк, который удалось сохранить после развала Союза, в регионах берет на себя не просто торговлю, а важную социальную миссию: обеспечить всем необходимым людей там, куда бизнес возьмет и не доедет. Кооперация это делает не без господдержки.

"Если вы и дальше планируете так организовывать торговлю Белкоопсоюза, это вам будет серьезный минус. Мы что, топливо должны для торговли закупать? Таких чудес еще не было. Мы еще в прошлом году договорились, что губернаторы из своих бюджетов смогут вам помочь с ремонтами магазинов. Это что, не поддержка? Количество торговых объектов на селе сокращается. Год назад их доля в общем объеме таких объектов составляла почти 25 %, а сегодня - уже около 23. Такими темпами вы потеряете всю свою торговую сеть, в которой пока еще можете сбывать производимую вами продукцию Как мне докладывают, положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет (убыток - 33 млн рублей). Но себя вы не забыли. Зарплата у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров", - сказал Александр Лукашенко.

Задачи по торговле были поставлены новому министру при назначении: разобраться с проблемными районами (25 объектов за рамками стандарта), минимизировать убытки, обеспечить ассортимент.

Большой торговый комплекс в глубинку не приедет, но выбрать все необходимое для себя - такую возможность люди должны иметь. Показатели торговли растут, но игра цифрами Президента не впечатляет.

На совещании министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович доложил о системе обслуживания населения Беларуси. По словам министра, по итогам работы за I полугодие торговля занимает второе место в общем объеме ВВП - 9,6 %. Показатель розничного товарооборота выполняется. При целевом значении 104,5 % он составил 108,6 %. На 1 января 2025 года в Беларуси функционировало почти 86 тыс. розничных торговых объектов. Их ежегодное количество увеличивается в среднем на 1,5 %.

Артур Карпович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73215901-d9fc-4710-a48d-7d63b04215fa/conversions/4ab5537d-ab1a-44a5-b2f3-bf6407aaefba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73215901-d9fc-4710-a48d-7d63b04215fa/conversions/4ab5537d-ab1a-44a5-b2f3-bf6407aaefba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73215901-d9fc-4710-a48d-7d63b04215fa/conversions/4ab5537d-ab1a-44a5-b2f3-bf6407aaefba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73215901-d9fc-4710-a48d-7d63b04215fa/conversions/4ab5537d-ab1a-44a5-b2f3-bf6407aaefba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако Александр Лукашенко сделал акцент именно на торговых объектах в сельской местности. Министр констатировал, что здесь ситуация несколько иная: за последние 5 лет их стало меньше на 1,5 %. При этом идет замещение на электронную торговлю.

Президент при этом призвал учитывать интересы и людей более старшего поколения, которые не всегда могут пользоваться этими новациями, это для них может быть сложно.

Конкретики в дискуссию добавила председатель Белстата Инна Медведева. По ее данным, ежегодно количество магазинов в сельской местности сокращается на 100-250 единиц. Более того, в целом доля розничного товарооборота в сельской местности падает с некогда 20 % до нынешних 13,4 %. А еще в прошлом году этот показатель составлял 14 %.

"Т.е. каждый год отнимается по чуть-чуть доля сельской местности. Это говорит о том, что сегодня обеспечение населения торговыми объектами недостаточно. Это мы можем подтвердить цифрами", - сказала руководитель ведомства.

"Активно развивается электронная торговля не только в городе, но и на селе. Там открываются пункты выдачи. Используется активно Белпочта, Белкоопсоюз", - сказал Артур Карпович.

Маркетплейсы расширяют возможность выбора, но реальный магазин они не заменят. Тем более для пожилых людей, которые в технологиях не сильны. Технологии, точнее, социальные сети все чаще становятся "оружием" народного контроля. Но у этой медали, как часто бывает, две стороны.

По словам министра, порой те же ролики в социальных сетях с жалобами людей на поверку не соответствуют реальной обстановке. Где-то это делается исключительно ради пиара, чтобы привлечь больше подписчиков.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22127b35-0a7e-492f-b9b3-34ea452527e8/conversions/feee47a7-10c2-479c-b0a6-97a5832335d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22127b35-0a7e-492f-b9b3-34ea452527e8/conversions/feee47a7-10c2-479c-b0a6-97a5832335d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22127b35-0a7e-492f-b9b3-34ea452527e8/conversions/feee47a7-10c2-479c-b0a6-97a5832335d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22127b35-0a7e-492f-b9b3-34ea452527e8/conversions/feee47a7-10c2-479c-b0a6-97a5832335d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это я все понимаю. Сегодня "тиктокаются", что ах, где-то крысы побежали. Так что, Президент поедет крыс ловить? Это же вы там на месте с мусорками разобраться не можете, у вас крысы бегают. В противном случае не бегали бы. Поэтому я это все понимаю", - отреагировал Александр Лукашенко.

Именно так через соцсети достоянием общественности стала проблема с закрытием магазина в деревне Солигорского района. Убыточность и новые требования торгового обслуживания стали сложностью, которые хотели решить с помощью автолавки. Частный случай подсветил проблему, с которой сталкиваются много где в глубинке. Теперь ситуация на контроле местной власти.

Реакции на каждый пост в таком духе ждать не стоит, но там где есть системные проблемы, их берут на карандаш. Президент призывает шире смотреть на проблемы в сельской местности. Если поступает сигнал из народа, разбираться в ситуации. Например, детский сад в агрогородке Горщевщина под Толочином будет работать, несмотря на то что на первый взгляд его нужно было закрыть.

"Я не говорю, что они везде должны быть. Как некоторые говорят, надо сохранить школу, где 3-4 человека учатся в одном классе. Кому нужно такое образование? Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать", - сказал глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что подход к оптимизации социально значимых объектов должен быть разумным, исходя из интересов людей. В качестве примера он привел недавний случай, когда в одном из регионов на селе был закрыт детский сад, в который ходило мало детей, и с этим вопросом глава государства поручал разобраться ответственным должностным лицам.

Совещание с Президентом Беларуси по вопросам торговли news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7221a469-5c08-45f5-b654-d4989fcc0eae/conversions/0cd3c06f-458b-4610-9535-4091c88a162c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7221a469-5c08-45f5-b654-d4989fcc0eae/conversions/0cd3c06f-458b-4610-9535-4091c88a162c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7221a469-5c08-45f5-b654-d4989fcc0eae/conversions/0cd3c06f-458b-4610-9535-4091c88a162c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7221a469-5c08-45f5-b654-d4989fcc0eae/conversions/0cd3c06f-458b-4610-9535-4091c88a162c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я был руководителем, был заинтересован в том, чтобы в детский сад ходили дети, потому что высвобождаются в данном случае 7 рабочих рук", - заметил Александр Лукашенко.

Объяснение чиновников, по словам Президента, звучало примерно так: "А за 7-10 км есть детский сад".

"3-, 4-летних детишек доярка повезет за 7-10 км в детский сад? Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка 4-летнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса!", - отметил белорусский лидер.

Президент потребовал решить все обозначенные проблемные вопросы по обеспечению жизни людей на селе.

"А то мы умные: когда надо хлеб убирать, тогда мы видим этих колхозников, а маломальские условия не можем создать. Да если бы мы не могли", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще раз Президент сделал акцент на том, что оказание помощи со стороны государства должно быть не безвозмездным, в качестве "подарка", а на возвратной основе. Это требование в равной степени касается не только Белкоопсоюза, но и других отраслей. В этой связи он упомянул, что ему на рассмотрение внесено предложение сделать еще один подобного рода "подарок" от государства, на этот раз организациям сельского хозяйства - выделить на закупку регуляторов роста для рапса 10 млн рублей.

"Что значит выделить? В кредит! Вот тебе 10 млн (ладно, процент пониже), завтра должен вернуть, когда рапс получишь. Разбрасываете эти деньги, как будто нам нечего больше покупать за бюджетные деньги", - объяснил условия предоставления бюджетных денег Президент.

Александр Субботин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c37d9a26-c008-4ffb-8c89-d315049cff3a/conversions/c2ec05f9-1a24-4783-a23d-19e2a1006818-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c37d9a26-c008-4ffb-8c89-d315049cff3a/conversions/c2ec05f9-1a24-4783-a23d-19e2a1006818-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c37d9a26-c008-4ffb-8c89-d315049cff3a/conversions/c2ec05f9-1a24-4783-a23d-19e2a1006818-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c37d9a26-c008-4ffb-8c89-d315049cff3a/conversions/c2ec05f9-1a24-4783-a23d-19e2a1006818-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Президент требует более тщательно подходить к каждому случаю. Ведь мы боремся за кадровую политику на селе, и если там те, кто работает, надо делать отступления и сохранять. Этот случай показательный. Детскому садику все равно быть. Хотя из этой же деревни 21 ребенка возят в соседнюю деревню. Поэтому как минимум сад будет в этой деревне, а школа - в соседней, чтобы сохранить эти населенные пункты".

На этом совещании прошлись по всем проблемам торговли в стране. Тревожный звоночек - то, что падает доля отечественных товаров в рознице. Это пища для размышлений правительству. Резюме Президента - до конца года определиться с четкой и эффективной системой торгового обслуживания на селе и вообще.

"По торговле должна быть система. У нас системное государство", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Беларуси есть регионы (области и город Минск), районы, более 1,4 тыс. агрогородков, крупные деревни. Все они расположены вдоль основных дорог. Есть и маленькие хуторки, и деревеньки, которые называют неперспективными. Там живут 7-10 человек, в основном пожилого возраста, но которые в свое время создавали страну, обратил внимание белорусский лидер.

"Вот исходя из этого, вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок. И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где "баба Дуня" не получила то, на что она всю жизнь работала", - поставил задачу Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в стране есть хорошие примеры организации работы в этом плане.

"Сделайте по всей стране так. Это небольшие деньги. Задействуйте любые ресурсы. Давайте от границы Гродненской области (там у нас генерал - всех построит, сделает) проревизируем страну на предмет того, как живут люди и как они должны жить", - поручил глава государства.

Он обратил внимание, что в целом не так много надо. Важно обеспечить ассортимент.

"И цены. Главное - цены (должны быть справедливыми и приемлемыми - прим. ред.)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Конечно, основной груз ответственности здесь ляжет на местные органы власти. Вместе с тем министерство приступит к выработке четкого механизма, чтобы как можно меньше людей, если можно так сказать, были недовольны в части обслуживания, в том числе в сельской местности".

В режиме мобилизации сегодня работает Белкоопсоюз. Проблем там еще хватает - от неликвидности активов до кадров, но ответственность с себя не снимают. Помимо производственных участков, 4 тыс. торговых объектов, почти полтысячи автолавок и 13 тыс. населенных пунктов под крылом кооперации.

Инесса Короткевич, председатель Белкоопсоюза:

"Повысить эффективность работы всех отраслей - сегодня все на это нацелены. Усилим работу с местными органами власти в отношении распределения так называемой нагрузки по обслуживанию именно малочисленных. Мы понимаем, бизнес идет там, где есть объективно от результатов деятельности финансовый результат. Мы сегодня осуществляем в соответствии с нашим уставом деятельность там, где не пришел бизнес".