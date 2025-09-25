Президент Беларуси провел встречу с премьер-министром Эфиопии

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве на полях Глобального атомного форума встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, пишет БЕЛТА.

В октябре 2024 года лидеры стран встречались на полях саммита БРИКС в Казани. Александр Лукашенко тогда заверил, что белорусская сторона готова к активному развитию сотрудничества и в том числе делиться нужными для Эфиопии технологиями.