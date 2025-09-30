Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Дворец Независимости в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, пишет БЕЛТА.

Адылбек Касымалиев 28 сентября прибыл в Беларусь с официальным визитом. В программе визита главы Кабмина Кыргызстана были переговоры с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в узком и расширенном форматах, по итогам которых стороны подписали ряд документов.

Премьер-министр Кыргызстана в Минске также принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и посетил выставку "ИННОПРОМ. Беларусь".

Президент

Президент БеларусиАлександр Лукашенковстреча