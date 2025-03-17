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Президент Беларуси рассказал о договоренностях с Россией по нефти и газу
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией по нефти и газу. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает БЕЛТА.
"Все вопросы, которые нужно было, и один на один, и в широком составе, особенно в широком, мы оговорили (с Президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего официального визита в Россию - прим. ред.). И по нефти, и по газу были даны Президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались. Потом он назавтра мне сказал, что с Сечиным разговаривал по поводу переработки нефти. Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее", - сказал глава государства.