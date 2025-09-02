3.69 BYN
Президент Беларуси сообщил о разговоре с Нарендрой Моди в Китае
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Пекине с Президентом России Владимиром Путиным рассказал, что международные мероприятия в Китае предоставили возможность пообщаться со многими мировыми лидерами, пишет БЕЛТА.
"Мы имели возможность со всеми президентами переговорить. Даже с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Давно мы с ним не встречались. Обменялись некоторыми вещами, поговорили. Это тоже очень важно", - сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, в Китае Александр Лукашенко провел многочисленные неформальные встречи с зарубежными лидерами, а также переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.