Президент Беларуси сообщил о разговоре с Нарендрой Моди в Китае

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Пекине с Президентом России Владимиром Путиным рассказал, что международные мероприятия в Китае предоставили возможность пообщаться со многими мировыми лидерами, пишет БЕЛТА.

"Мы имели возможность со всеми президентами переговорить. Даже с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Давно мы с ним не встречались. Обменялись некоторыми вещами, поговорили. Это тоже очень важно", - сказал глава государства.