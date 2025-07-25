Президент Беларуси усилил ответственность председателей райисполкомов за убыточные хозяйства

Белорусский лидер Александр Лукашенко 25 июля подписал указ № 290 "Об усилении ответственности председателей райисполкомов", который определяет подходы для повышения результативности работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно указу, для выхода таких организаций на прибыльную работу облисполкомам поручено принимать решения о закреплении за председателями райисполкомов по одной убыточной сельхозорганизации. Речь идет о хозяйствах, имеющих за отчетный год наибольший убыток от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и не обеспечивших выполнение норматива технологических потерь крупного рогатого скота.

В случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, будет приниматься решение о выплате ему премии. А за невыполнение показателей не будет осуществляться доплата за сложность, напряженность и интенсивность труда, установленная в соответствии с законодательством.