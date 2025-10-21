3.68 BYN
Президент Беларуси внес в парламент законопроект по вопросам нормотворческой деятельности
Президент Беларуси внес законопроект в парламент, реализовав свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы.
Документ появился в результате масштабной работы по ревизии законодательства "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности". Работа над документом велась практически год.
Непосредственная разработка осуществлялась Национальным центром правовой информации при участии Администрации Президента, Совета Министров, двух палат парламента, Верховного суда и Генпрокуратуры, а также иных органов. Использованы предложения, которые поступили от 66 ведомств, зарубежный опыт и научные наработки.
"Основные задачи - это понятность, четкость нашего законодательства, системность, прозрачность, доступность. Это все то, что предъявляется к законодательству, которое должно быть адресовано людям и должно работать в пользу людей. Одно из первых ноу-хау - необходимость проведения систематической ревизии или инвентаризации, можно другими словами сказать, законодательства. Законы и указы Президента должны пересматриваться раз в пять лет, - прокомментировала Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Что касается подзаконных актов, соответственно, они должны проводиться в ревизиях раз в три года, если речь идет о постановлениях Совета Министров и решениях местных органов, что касается ведомственных актов - то раз в год. И таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность. С другой стороны, было требование главы государства, чтобы процесс подготовки самих документов был проще, не занимал много времени. И такие решения тоже реализованы в законе".
Ключевые новации законопроекта направлены на обеспечение компактности и качества законодательства.