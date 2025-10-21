Президент Беларуси внес в парламент законопроект по вопросам нормотворческой деятельности

"Основные задачи - это понятность, четкость нашего законодательства, системность, прозрачность, доступность. Это все то, что предъявляется к законодательству, которое должно быть адресовано людям и должно работать в пользу людей. Одно из первых ноу-хау - необходимость проведения систематической ревизии или инвентаризации, можно другими словами сказать, законодательства. Законы и указы Президента должны пересматриваться раз в пять лет, - прокомментировала Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Что касается подзаконных актов, соответственно, они должны проводиться в ревизиях раз в три года, если речь идет о постановлениях Совета Министров и решениях местных органов, что касается ведомственных актов - то раз в год. И таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность. С другой стороны, было требование главы государства, чтобы процесс подготовки самих документов был проще, не занимал много времени. И такие решения тоже реализованы в законе".