Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти

Фото: belta.by

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 19 ноября на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия отметил, что нынешнее заседание Президиума первое, и поэтому в самом начале обозначил ключевые приоритеты в работе ВНС - высшего конституционного представительного органа народовластия.

"Я должен сказать то, что меня очень беспокоит в части Всебелорусского народного собрания. Я решил провести сегодня заседание Президиума в широком составе, поскольку нам надо решить главный вопрос (может, даже не решить, он решен в Конституции): мы все должны понимать, что ВНС никому не должно мешать работать. ВНС не должно довлеть над другими органами власти, ибо мы создадим сами себе проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что пока в должности Председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. "Но потом мы можем создать себе большие проблемы", - предостерег глава государства.

Президент пояснил, что все предложения, касающиеся отдельных аспектов деятельности ВНС (например, о структуре Президиума ВНС, о взаимодействии Председателя ВНС, Президиума с делегатами), которые в течение полугода вносились на его рассмотрение, он решил вынести на обсуждение.

"Я не стал решения принимать, не посоветовавшись с вами. Думаю, вы выскажете свое мнение. Но главное я сказал. Мы (я имею в виду ВНС и Президиум) ни в коем случае никому не мешаем из органов власти и не давим их. Каждый занимается своим делом. Это уже десятилетиями у нас устаканилось, все это понимают. А считать, что наш высший представительный орган, ВНС, (находится. - Прим. БЕЛТА) сверху и имеет право делать все в стране, - с таким подходом жить нельзя", - заявил белорусский лидер.

"Еще раз повторяю: никакого дублирования, никакого давления. ВНС должно занять свое место", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом глава государства обратил внимание, что в целом место и роль ВНС определены Конституцией. "Но это общие положения, общие требования, общие функциональные обязанности ВНС, а вот в деталях, в конкретике у нас бывает наоборот", - заметил Президент и пояснил на примере касается вопросов национальной безопасности. "Если определено, что ВНС принимает решения в плане национальной безопасности (война и мир и прочее), - это только полномочия ВНС. Президент вносит (если. - Прим. БЕЛТА), не дай бог, война или угроза войны, - собираем ВНС, вносим предложение, рассматриваем и переводим страну на военные рельсы, если вдруг завтра война (я беру крайний пример). На это полномочия - у Всебелорусского народного собрания", - обратил внимание Александр Лукашенко. Такой же подход, по его словам, касается и кадровых решений, которые находятся в компетенции ВНС.

Вместе с тем глава государства предупредил, чтобы на уровне Президиума ВНС рассматривались исключительно важные вопросы. "Это не значит, что мы завтра будем собирать, как пленумы ЦК, по четыре раза в год заседания и будем там какие-то обсуждать вопросы, делать вид, что мы сильно работаем и озабочены каким-то вопросом. ВНС должно заниматься исключительно по Конституции своими вопросами. Из этого должна исходить и структура, и взаимоотношения Президиума, Председателя Президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, заседания Президиума ВНС целесообразно проводить два-три раза в год. "Частить или мельчить мы не будем. По накоплению вопросов мы будем проводить", - пояснил глава государства.

В повестку нынешнего заседания Президиума ВНС включены вопросы взаимодействия с делегатами в период между заседаниями ВНС, которые должны найти отражение в постоянном регламенте ВНС (сейчас действует временный регламент), необходимость повышения статуса председателей районных исполнительных комитетов в целях усиления их роли в развитии регионов (готовится проект соответствующего указа), а также вопрос о численности судей Верховного Суда.

Фото: belta.by

Касательно готовящегося проекта указа Президент пояснил: "Я специально его вынес, имея в виду, что здесь расширенное заседание: и губернаторы, и высшие должностные лица, имеющие отношение к формированию уровней власти (присутствуют. - Прим. БЕЛТА). Вынес предложение о председателях местных исполнительных органов - председателях райисполкомов (проект указа), чтобы вы могли высказать свое мнение, прежде чем этот указ будет подписан".