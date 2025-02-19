Президент Беларуси вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу

Церемония состоялась в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это особая традиция, связанная с праздником, который свято чтит белорусский народ.

"Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения, - внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу", - подчеркнул белорусский лидер.