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Президент Беларуси вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась 20 февраля во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
Церемония состоялась в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это особая традиция, связанная с праздником, который свято чтит белорусский народ.
"Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения, - внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства наградил орденом "За службу Родине" III степени полковников Андрея Кирдюка и Александра Прудникевича.