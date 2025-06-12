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Президент Беларуси выразил соболезнования Президенту Индии в связи с авиакатастрофой
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии (Президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди) в связи с произошедшей авиакатастрофой в Ахмедабаде. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв и пострадавших в результате падения пассажирского самолета.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования руководству Индии, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.