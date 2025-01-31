В Беларуси продолжат развивать национальные научные школы - Лукашенко

"Буквально неделю назад, вручая Знак качества лучшим белорусским предприятиям, я говорил о том, что важнейшими опорами суверенного государства являются в том числе традиции. Те, которые сформировала сама жизнь и которые укоренились в общественном сознании. Сегодняшняя наша встреча относится к таким традициям, когда в конце января мы собираемся по случаю Дня науки, чтобы чествовать новых докторов наук и профессоров", - отметил Александр Лукашенко.