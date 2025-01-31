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В Беларуси продолжат развивать национальные научные школы - Лукашенко
В Беларуси продолжат развивать национальные научные школы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БЕЛТА.
"Буквально неделю назад, вручая Знак качества лучшим белорусским предприятиям, я говорил о том, что важнейшими опорами суверенного государства являются в том числе традиции. Те, которые сформировала сама жизнь и которые укоренились в общественном сознании. Сегодняшняя наша встреча относится к таким традициям, когда в конце января мы собираемся по случаю Дня науки, чтобы чествовать новых докторов наук и профессоров", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства констатировал, что Беларусь за годы своей независимости построила серьезную научную и производственную базу, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны.