Лукашенко поручил развивать санаторно-курортные услуги и строить автодорогу на Нарочь

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на развитие востребованных в настоящее время санаторно-курортных услуг. Об этом он заявил, заслушав доклад о развитии туристической сферы в системе Управления делами Президента, сообщает БЕЛТА.

"В это надо вкладывать деньги. И, формируя госпрограмму, надо именно это строить, если на это есть и будет спрос, - сказал глава государства. - На это надо тратить деньги, коль они возвратные".

Как рассказал управляющий делами Президента Юрий Назаров, подведомственные санаторно-курортные и природоохранные учреждения в этом году принесут выручку порядка 285 млн. рублей

Он также предложил построить на всей протяженности от Минска до озера Нарочь хорошую автодорогу, чтобы были более привлекательны туры выходного дня. "Там все должно шуметь", - сказал Юрий Назаров.