Президент: СНГ и ЕАЭС - серьезные участники создания многополярного мироустройства

Важно не потерять общее экономическое пространство - с таким призывом Александр Лукашенко 30 сентября обратился к "генералам экономики". Так Президент назвал премьер-министров стран Евразийского союза и СНГ. Главы правительств в эти дни в Минске. В год председательства в ЕАЭС Минск в очередной раз стал площадкой, где обсуждают будущее интеграции на пространстве Евразии. Беларусь видит в Евразийском союзе и Содружестве Независимых Государств серьезных участников создания справедливого мироустройства. Сегодня нужно держаться вместе, а не бежать в разные стороны, особо отметит белорусский Президент. Во Дворце Независимости прошла и встреча Александра Лукашенко с главой Кабинета министров Кыргызстана. Минск и Бишкек рассчитывают серьезно прибавить в общей торговле.

Председательство Беларуси в Евразийском союзе проходит по традиции сильно. Минск в интеграции всегда был и остается движущей силой. Сегодня к разговору о будущем сотрудничестве на пространстве Евразии приглашены и главы правительств СНГ. Расширенный формат подчеркивает - время совместно решать непростые экономические вопросы.

Лукашенко о темпах развития в СНГ и ЕАЭС

"Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития. В истекшем году ВВП в объединениях вырос на 4,5 %. На таком же уровне сложился рост и промышленного производства. Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы (скорее, наоборот), обеспечивается рост доходов населения", - сказал глава государства.

"Сохранению экономической стабильности и росту ключевых показателей в нашем регионе должны способствовать реализация совместных научно-технических разработок и проектов, формирование устойчивых транспортно-логистических схем, расширение взаимовыгодной торговли и инвестиций", - заявил Александр Лукашенко.

Промышленный потенциал Содружества и Евразийского союза

Такими результатами сегодня могут похвастаться далеко не все страны. Не было бы счастья, да несчастье помогло - под санкционным давлением закаляется "наша сталь".

Все, чем сильны белорусы, премьеры смогли оценить на выставке ИННОПРОМ. В этом году там более полутысячи компаний и гости из 24 стран. Возможности индустрии на одной площадке - удобное поле деятельности и для кооперации.

"Беларусь с советских времен уделяет особое внимание промышленности, особенно машиностроению. В этой сфере мы видим свою специализацию и, если хотите, призвание", - сказал Президент.

Продовольственная безопасность

Еще один важный момент региональной интеграции - не просто сельское хозяйство, а работа над продовольственной безопасностью. Время только подтверждает, что здесь нужно рассчитывать на себя. Партнерам по Содружеству - можно и на Беларусь, экспортируем качественные продукты на миллиарды долларов.

"Это вопрос социальной стабильности и, без преувеличения, существования народов и государств (особенно сегодня, когда почти миллиард населения в мире голодает). Его серьезность мы поняли давно, а введенные против Беларуси дикие санкционные ограничения лишь подтвердили правильность взятого курса на достижение самообеспеченности по самым критическим позициям".

Глава государства уверен, что все необходимое для успешной кооперации стран в агропромышленной сфере и реализации амбиций на внешних рынках продовольствия имеется. В этом ключе он приветствовал выработанные предложения о распространении на проекты в АПК действующего механизма субсидирования кооперационных проектов в промышленности из бюджета ЕАЭС.

Ускорение сферы услуг в ЕАЭС и СНГ

С момента образования ЕАЭС прошло более 10 лет. СНГ - почти 35. В торговле не без изъянов, скажет Президент, но более-менее реальный рынок сформирован, если говорить по товарам. По услугам идет туго. И это притом, что больше половины нашего ВВП формируется именно сферой услуг. Подстегнуть ее должны и политическая воля, и инвестиции. О несомненно нужной для такого объема сотрудничества "цифре" - звучит с ремаркой.

Александр Лукашенко упомянул и о сфере цифровизации, про которую сейчас много говорится. "Однако сотрудничества в этом направлении на должном уровне пока нет. Вопрос о признании цифровой подписи остается неурегулированным уже долгие годы, - заметил белорусский лидер. - В данной области две задачи: первая - открыть взаимный доступ к национальным информационным системам и вторая - обеспечить их совместимость. С Россией мы двигаемся в этом плане очень прилично. В ближайшее время мы эти вопросы решим. Если будут желающие использовать наш опыт - пожалуйста".

Сотрудничество без диктата, угроз, принуждения. Такой формат предлагает ЕАЭС. В который раз Александр Лукашенко не без эмоций призывает не потерять то, что создавали еще в большой стране. Камбэки в прошлое никому не нужны, но опираться на опыт - можно и нужно.

Лукашенко: Экономика и единство - главное

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит прежде всего экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте.

"Будет у нас экономика как фундамент наших отношений, все остальное мы выстроим, как в добрые советские времена: если есть результаты экономики, тогда есть и партийная работа. Это я вам говорю как бывший секретарь парткома", – сказал Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что экономика является фундаментом отношений стран - членов СНГ и ЕАЭС.

"Это актуально для нас сейчас, как бы мы тут ни кичились, - заметил Президент. - Разные подходы есть у государств, премьеры которых их представляют (на этой встрече - прим. ред.), по экономическим вопросам. Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть, - наши экономические отношения, наш экономический фундамент. А если понемножку будем добавлять, что-то беря на других рынках, это хорошо. Но это очень сложно сегодня".

Причина, по его словам, в том, что сейчас идет передел мира и конкурентное сражение, борьба. "Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы генералы в экономиках своих стран, - обратился Президент к участникам встречи. - Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная".

В этом смысле глава государства призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и развивать их. "Давайте держаться друг за друга сейчас. Давайте не будем бежать в разные стороны, - сказал Президент. - Никто нигде нас не ждет. Оторвать от общего могут. История об этом говорит: оторвали и бросили. Ну и кому мы потом нужны? Никому. Поэтому главное - наше единство, сохранить то, что наработано прежними поколениями, то, что у нас есть".

Центральная роль в этих процессах принадлежит России, считает Александр Лукашенко. "Она должна внести главный вклад, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам, - отметил он. - Она должна сыграть в этом плане свою роль. А мы должны не просто демонстрировать, а двигаться в этом направлении". Естественно, в этих процессах необходимо учитывать особенности разных государств, их суверенитет, подчеркнул белорусский лидер. Выстраивать отношения на основе существующих реалий и ставить во главу угла экономические интересы друг друга.

"Главное - это экономика. Давайте поддерживать эту экономику на самом высоком уровне. Давайте прежде всего будем видеть наши страны в реализации тех или иных программ, контрактов, направлений развития того или иного государства, поддерживать, насколько мы можем, друг друга. В основу надо положить справедливость и искренность, равноправие наших отношений", - подытожил Александр Лукашенко.

Хорошие результаты в ЕАЭС будут лучшей рекламой объединения для других стран, которые присоединяются в качестве наблюдателей. Пока. Почти год назад такой статус, например, получил Иран. Есть запросы из Венесуэлы, Никарагуа и Мьянмы. Такой же тренд и в СНГ - согласование статуса наблюдателя целой ШОС при Содружестве будут обсуждать в конце следующей недели в Душанбе на Совете глав государств.

Премьер Таджикистана заявил о готовности расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана:

"Таджикистан всегда придавал особое значение узам тесной дружбы и благожелательных отношений с Беларусью. Мы твердо нацелены расширять и укреплять наше сотрудничество по всем параметрам как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия".

"Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину. - Прим. ред.), надо как-то сагитировать коллегу нашего", - предложил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Участие в Евразийском межправсовете премьер Кыргызстана совместил и с официальным визитом. Показательный момент. Минск и Бишкек не только в ЕАЭС, но готовы усилиться и по двусторонней повестке.

Президент: Важно не потерять общее экономическое пространство

"Вы знаете, нам нужна поддержка друг друга. Особенно наша поддержка, Кыргызстану, поскольку Кыргызстан в каком-то смысле находится "в глубине" Евразийского экономического союза. Этим обусловлена определенная зависимость республики от других государств, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы очень заинтересованы, чтобы вы смотрели в нашу сторону. Поэтому мы будем делать здесь все в международном плане, чтобы Кыргызстану было лучше и легче", - заверил белорусский лидер.

"Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем - хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого", - сказал он.

Глава государства уверен, что и Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. "Нам бы сохранить то, что есть. Но если получится приумножить, было бы неплохо", - добавил он.

Беларусь и Кыргызстан рассчитывают к 2030 году достичь товарооборота в 500 млн долларов

Председатель Кабинета министров Кыргызстана передал приветствия от Садыра Жапарова. Лидеры имеют возможность общаться на интеграционных площадках. Общая торговля в прошлом году приблизилась к 200 млн долларов, но желание и готовность как минимум удвоить цифру есть с двух сторон. На реализацию этого плана (не без напряжения, но если постараться) - ближайшие 5 лет.

"Очень уважаю ваш народ, поскольку, как и нашему белорусскому народу, все непросто достается. Мы, как и другие страны, богом не обеспечены ресурсами, которые нам очень нужны. Правда, вы побогаче там. У вас горы, их разработка дает определенные плоды. И что показательно: очень много месторождений было открыто, начата разработка в советские времена. И вы молодцы, что сохранили эти месторождения, которые дают немало вам в бюджет. И бюджет у вас значительно вырос за последние годы", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, Александр Лукашенко констатировал, что у Кыргызстана есть определенный интерес к Беларуси: "Готовы удовлетворить ваш интерес абсолютно полностью. Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам. Особенно проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки".

Глава государства обратил внимание, что Беларусь готова поставлять Кыргызстану продовольствие, а также помогать с заменой лифтов.

"Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном, - заявил Александр Лукашенко. И готовы достичь того уровня товарооборота, о котором шепотом сегодня разговариваем - примерно 500 млн долларов. К 2030 году достигнем - будет очень хорошо. Сделать мы это можем и должны, если будем напрягаться и стараться это сделать".

Накануне главы правительств Беларуси и Кыргызстана подписали дорожную карту экономического сотрудничества до 2030 года, а также меморандумы по отраслям. Обсуждают те проекты, за счет которых реально добиться амбициозных планов.

Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана, руководитель Администрации Президента Кыргызстана:

"Мы договорились в Кыргызстане открыть совместно предприятия по сборке промышленного оборудования. И через Кыргызстан добиться возможности экспортировать эти товары дальше в Китай (большое государство), центрально-азиатский рынок (тоже очень активно развивается рынок, есть поставки) и дальше в азиатские страны".

