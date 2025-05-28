Президенту Беларуси представили программу развития промышленности Брестской области до 2030 года

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко представил программу развития промышленного потенциала региона на период до 2030 года, сообщает БЕЛТА.

По словам руководителя облисполкома, Брестский регион хорошо завершил прошлый год и выполнил все поставленные правительством задачи. Динамика по валовому региональному продукту положительная и сохраняется таковой по всем направлениям. Что касается сельского хозяйства, то здесь есть некоторая настороженность из-за заморозков, которые прошли по Брестской области несколькими волнами и внесли серьезные коррективы в работу аграриев.