Производство ракет - в центре внимания. Лукашенко требует определиться с развитием отрасли

В Беларуси нужно определиться, по какому пути в дальнейшем развивать отечественное ракетостроение с учетом форм и методов ведения боевых действий в современных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 августа на совещании по вопросу ракетного производства, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями нашей страны военных расходов. По словам Президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Беларуси, в том числе в рамках Союзного государства. Например, в июне этого года главой белорусского государства был принят ряд решений в части дальнейшего развития беспилотных авиационных комплексов, которые все больше и больше доминируют на поле боя.

Участников нынешнего мероприятия Александр Лукашенко ориентировал на серьезный разговор по поводу дальнейших шагов в развитии ракетостроения в Беларуси. "Совещание посвящено серьезному вопросу - вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси", - уточнил он.

При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в этой сложной отрасли, которая формировалась в том числе при поддержке России. "Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается, - заметил Александр Лукашенко. - Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего".

На совещании, по словам Президента, нужно определиться, куда и как двигаться дальше в этом направлении, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты", - сказал Александр Лукашенко.