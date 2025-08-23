Разговор с Трампом, мирный план, санкции - о чем Президент говорил в интервью белорусским СМИ

Темы перемирия, условия сделок, потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, а также между Минском и Вашингтоном. При этом эскалация со стороны Брюсселя и полная управляемость Киева. Обо всем этом Президент накануне говорил с журналистами. Большой круг вопросов привел к интервью с целостной международной картиной - как это видит опытный политик, какие прогнозы сегодня на разном треке геополитических отношений.

Ссылки, фрагменты, цитаты. После большого медийного дня накануне во Дворце Независимости в Сети продолжают обсуждать комментарии Александра Лукашенко сразу по ряду международных тем. 2.5 часа Президент отвечал на вопросы сначала журналистов из медиакорпорации Китая (China Media Group) и еще 1.5 на вопросы своего пула.

Темы: Переговоры по Украине, военный потенциал Евросоюза, интересы Трампа

По темам прошлись основательно. Конечно, переговоры на Аляске, где следующий раунд? Эти вопросы журналисты тоже успели задать. В принципе об условиях перемирия - возможность уникальная. Это и информация от "первоисточника", все знают, насколько точно сбываются прогнозы именно Александра Григорьевича. Что реально происходит в переговорах Россия - Америка - Украина? Без камер и нас, журналистов, такое может рассказать только опытный политик.

Не нужно концентрироваться только на публичных заявлениях украинской стороны, убежден Александр Лукашенко. Их можно назвать "дымовой завесой", за которой скрывается настоящая, кулуарная, закрытая часть. В частности, есть сведения, что Зеленский готов на обмен территориями. И США также придерживаются мнения, что Украине надо идти на этот шаг, иначе она может исчезнуть. А без американских денег и оружия продолжать противостояние невозможно.

Насколько ЕС может быть угрозой?

Тезис, насколько Евросоюз действительно может быть угрозой без американской поддержки, сейчас активно обсуждают все.

Сейчас выбранный метод эскалации - проведения учений на границе, которые действительно напрягают ситуацию. Беларусь пытается максимально этого избежать, перенеся свои учения вглубь страны и приглашая военных атташе, в том числе из стран НАТО и независимых наблюдателей. И тем не менее….Но эксперты смотрят на это еще с одной стороны.

Андрей Выползов, политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-Центр" (Россия):

"Буквально на днях там произошел фактический анекдот, когда выяснилось, что Министерство обороны Польши производит боеприпасов в год столько, сколько на Украине тратят в день. И получается, что полякам, если бы там началась война, их хватило ровно на один-два дня. Это смешно, это, естественно, бьет по имиджу той же Польши, но, я повторюсь, лидеры европейских государств пребывают в неком таком состоянии непонятном. Они этого не хотят осознавать, но очевидно, законы истории, как и законы физики, неумолимы. И этот пузырь мыльный лопнет".

Возможность прекратить войну

Возвращаясь к возможностям в 2015 году прекратить войну. Шанс был. Александр Лукашенко сделает акцент, несмотря на все, белорусы во враждующих сторонах видят своих людей. И там, и там. Именно поэтому мы помогаем. Как можем, как они просят, не меняя своих позиций с того самого 2014-го.

"Мы бы обмен военнопленными, телами погибших хотели бы провести в Беларуси, - предложил белорусский лидер. - Вот несколько километров на границе, обменялись бы. Говорю: "Отрывайте границы, мы в течение суток это сделаем". Я б дал команду пограничникам, спецслужбам. Через сутки все было бы готово. Нет. Наши ребята возили-перевозили. У меня все больницы были на юге перегружены. Украинцы тоже забирали. Мы им предложили то, что россиянам. Надо помощь, давайте поможем. Мы их кормили, поили. Мы все это делали. Это наши люди. Они хоть при обмене общаются. Мы и этому рады".

Спросили у Александра Лукашенко, как строился его недавний разговор с Трампом, какие темы, о чем говорили и даже как шутили.

"Мы где-то минут 7 разговаривали, связь потерялась. По спутниковой связи шел разговор, - уточнил Александр Лукашенко. - Связь потерялась. Через несколько минут он опять мне перезвонил. А, привет, привет. Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор". Он говорит: "Это, наверное, Владимир". Я говорю: "Ну, больше некому. Он не такой, Дональд, он не такой человек. Он не будет вмешиваться в наш разговор. Не надумайся давить на президента Путина. Он нормальный, порядочный человек. Поговори с ним. Я уверен, что вы договоритесь". Он мне говорит: "Ну, дай-то бог, вот посмотрим, через несколько часов узнаешь, договорились или не договорились". Я говорю: "Вот тут старший брат. Он не понял, как брат? Я говорю, что у нас так говорят, старший брат - он не родственник".

Оценка работы посредников и дипломатов

Поговорили главы государств и о собственных посредниках и дипломатах. Александр Лукашенко высоко оценил всех, кто и приезжал в Беларусь, и вел переговоры. Такую же оценку получила белорусская сторона. Что касается выпущенных осужденных как условие для сделки по инициативе американской стороны, тут тоже все уже довольно прозаично. Все помилованные раскаиваются в содеянном и берут на себя обязательства не нарушать закон. Это обязательная процедура. А уже как они ведут себя дальше, остается на их совести. Но. Точно если вне закона, то не в этой стране.

Условия сделки

"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают, (не стоит - прим. ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - добавил Президент.

Одной из приоритетных тем, естественно, было урегулирование конфликта в Украине. Глава государства подробно изложил президенту США, каким он видит возможный мирный план.

Говоря о своих впечатлениях от личного общения с Дональдом Трампом, глава государства заметил: "Трамп не такой, каким мы его видим (в масс-медиа - прим. ред.)". В публичном поле появляются какие-то фрагменты его выступлений, плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода. Складывается впечатление, что он импульсивный, вспыльчивый, непоследовательный. "Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей (в команде - прим. ред.), я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир", - сказал глава государства.

Потепление в отношениях

С учетом такого политического потепления, как отношения будут развиваться дальше, в первую очередь по экономической линии. Журналисты зададут вопрос про санкции. Президент объяснит свою позицию.

Лукашенко: Я даже про санкции не говорил

"Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали - Рыбаков (белорусский дипломат Валентин Рыбаков - прим. ред.) ему сказал: "Вы знаете, что надо Беларуси". Я запретил просить", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, для таких просьб нет особых причин, хоть санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь страны.

Например, Президент упомянул о санкциях в отношении авиакомпании "Белавиа" и в отношении поставок калийных удобрений. "Ну, если снимут санкции с Белавиа, и вы начнете спокойно летать по миру, наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на Белавиа. В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим. Самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать. Потому что это смешно - введение этих санкций. Калийные удобрения - все продаем, даже прирост. Да, немножко больше теряем на этой логистике, но получили за это время свои порты", - отметил Александр Лукашенко.

Белорусские товары идут сейчас и через Балтику, и через Каспий, и через Азовское и Черное моря. Казалось бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Все то же самое раньше переваливалось через Литву - Вентспилс. На этом Литва очень хорошо зарабатывала, пока не придумала, что она политически много весит. Так что кому выгодны или не выгодны санкции, тут всегда очень много сторон.

Будущее инструментов давления на страны

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

"Просто если сегодня важным является подключение к системе SWIFT, то используется отключение как санкция, как давление, как инструмент. Естественно, в XX веке это было бы бессмысленно, потому что такого значения эта система не имела, международный обмен финансами не играл. Если сегодня имеет значение установление потолка на цены на нефть, то да, это может сыграть свою роль, но в XIX веке это бы не сыграло. Там бы применялись и применялись другие инструменты, в том числе экономического давления. Поэтому это исторически будет существовать и впредь, так как и существовало многие века до этого. В случае с Беларусью, Беларусь имеет очень хорошую экспертизу, компетенции по развитию в условиях этих ограничений и давления".

Минск свои рынки уже нашел. Но по-прежнему, несмотря на все происходящее, не закрывается от западных соседей. Поэтому и нужно опытное политическое руководство, которое видело разные сценарии, успевшие несколько раз повториться.

Президента спросили, как он теперь оценивает уровень белорусско-американских отношений, можно ли говорить об их нормализации. Глава государства высказался за то, чтобы постепенное налаживать отношения с США. "Потихоньку, шаг за шагом мы будем выстраивать с американцами отношения. Это крупная страна, очень важная страна. Вы видите, что даже Россия и Китай стараются с ними договориться. Хотя Китай может запросто обойтись без Америки. У них рычагов достаточно. Нам тем более бог велел. И мы в этом отношении будем сотрудничать. Мы будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - сказал Президент.

"Вы часто слышали, я об этом говорил: ни с поляками, ни с прибалтами нам не надо ссориться, - напомнил белорусский лидер. - Нам надо с ними выстраивать отношения, - уверен Александр Лукашенко. - Поэтому будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены".

Позиция Минска по следующему раунду переговоров

Что касается переговоров по Украине. Где будет следующий раунд? - В Минске? Пожалуйста. Это не приглашение, а демонстрация компетенций. Минск может это сделать? Да. Безопасно? Да. Но убеждать никого не будет. Президент так и скажет, что амбиций на эту тему нет. Мы просто действительно хотим, чтобы закончилась война. А где по этому поводу соберутся? Хоть на Луне. Вопрос в том, кто будет это соглашение заключать.

Украина не обладает суверенитетом

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Украина сейчас не обладает суверенитетом. Украина это не суверенное государство. Украина - это государство, которое находится под внешним управлением. И то, что сейчас происходит, это внешнее управление. Хватка на этом руле сейчас немножко ослабла. Американцы там снимают свои руки. У европейцев они уже там от прогрессирующего маразма начинают трястись. Сейчас есть возможность эту страну вывести из-под внешнего управления. Но что касается пока именно таких технических деталей, вплоть до того, где будет происходить встреча, во что будет одет президент Зеленский (это даже не его выбор, его там его европейские кураторы просто заставляют").

Гарантии безопасности

Что касается гарантий безопасности для Украины, тут тоже много вопросов. Но есть и классические ответы. Судьбу Киева нельзя определить без мировых центров принятия решений. И вот тут уже совершенно неважно, нравится это самой Украине или нет.

Что касается состава гарантов безопасности, Президент также упомянул о нежелании Зеленского, чтобы Китай был в числе таких гарантов, потому что эта страна якобы не предотвратила войну. "Господь с вами! Китай должен был вмешаться в войну и предотвратить ее… Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было войны. А если Китай не будет гарантом безопасности (он член Совета Безопасности), вы знаете, без Китая, без их гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Поэтому прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать", - отметил Президент.

Год и три спустя

После каждого тяжелого события, как и после любой войны, есть "год спустя", "три года спустя", "пять лет спустя". Это не только про то, как будет жить Украина , но и про всех, кто был замешан в конфликт. И вот здесь во многом становится понятно, почему европейцы сегодня так против мира, о котором не говорят уже даже в своих новостях.

Сергей Карнаухов, кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб (Россия):

"Давайте представим себе утро, мы пьем кофе. И на территории Украины больше нет войск Европы, никаких наемников, конфликт закончился. Украина вернула домой всех военных, остались там локальные отряды. Идет восстановление мирной жизни. И чего? - хочется спросить? Тогда я вам отвечу. Европейские аграрники скажут: "А где российские и белорусские удобрения? А немецкие промышленники скажут: "Где российская нефть и газ?" И так далее. На этот вопрос нечего будет отвечать. Надо будет выстраивать отношения с Россией. Но тогда последует мощнейший удар по Европе. У Европы вообще больше нет смысла существовать вместе. Почему? Потому что эта война показала наглядно, Европа не имеет идеи для объединения. Больше того, все, что происходило, это разрушение внутреннего потенциала стран. Ни Австрия, ни Италия, вот я долго сейчас буду перечислять, там много государств, они все не хотят жить вместе. Тем более Венгрия, тем более Словакия, Сербия. Т.е. произойдет разъединение Европы".

Прогнозы и итоги

Поводя итоги, Президент вспомнит еще раз разговор с Зеленским на старте военной операции. Как даже не делился опытом, а впрямую говорил, что готов быть посредником и поговорить с Путиным. Но не разворачивать боевые действия. И что на это ответил Зеленский: "Нет. Мы будем воевать". К чему приводят амбиции без опыта в таких масштабах, хорошо видно сейчас

"Если бы тогда послушали то, что я говорил и готов был сыграть какую-то роль, сегодня бы этого не было, - уверен Президент Беларуси. - И по областям Запорожской, Херсонской, и Луганской, и Донецкой. По одному Крыму сколько было разговоров (там судьба уже его была решена). Не послушал же. И потом, я же знаю позицию президента России. Он предлагал и предлагает. И сейчас надо за это схватиться, ибо потеряет же всю Украину. Причем тут личные амбиции? Разве президент того стоит? Один человек? Да, президент - важная фигура, но того не стоит, чтобы Украина рухнула. А так может произойти".