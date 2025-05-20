"Разруха не в клозетах, а в головах". Лукашенко указал на упущения в наведении порядка

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на упущения в наведении порядка и благоустройства. Соответствующие заявления он сделал на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

Президент поинтересовался, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле. "Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное, - сказал Александр Лукашенко. - Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я могу посмотреть. Вот я объехал в субботу все деревни севера нашего Минского района. Сел и поехал. Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жестокий".

Что касается благоустройства, Александр Лукашенко дал четкие и предметные указания. Если речь об одиноком пенсионере, инвалиде - местные органы власти должны помочь, а сельский совет это должен организовать. А если есть здоровые дети, внуки и так далее, то это должно быть уже их сферой ответственности. "Нет - рублем заставляйте", - подчеркнул белорусский лидер.