Развитие БЖД обсудили на совещании у Президента Беларуси

"Бесспорно, железная дорога - важнейшее предприятие не только для транспортной отрасли, но и для всей страны. Железнодорожным транспортом ежегодно перевозятся десятки миллионов тонн груза. Это и сырье, импорт, экспортные поставки нашей продукции. Для людей - самый безопасный способ передвижения. И хотя пассажирские перевозки - скорее социальное, а не коммерческое направление вашей работы, развивать нужно оба", - сказал глава государства.