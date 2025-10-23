3.68 BYN
Развитие БЖД обсудили на совещании у Президента Беларуси
Автор:Редакция news.by
Как дальше будет развиваться Белорусская железная дорога, обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БЕЛТА.
"Бесспорно, железная дорога - важнейшее предприятие не только для транспортной отрасли, но и для всей страны. Железнодорожным транспортом ежегодно перевозятся десятки миллионов тонн груза. Это и сырье, импорт, экспортные поставки нашей продукции. Для людей - самый безопасный способ передвижения. И хотя пассажирские перевозки - скорее социальное, а не коммерческое направление вашей работы, развивать нужно оба", - сказал глава государства.