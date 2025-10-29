Реализм, конкретика, ясность: Лукашенко определил требования к Программе развития до 2030 года

В Беларуси полным ходом идет работа над ключевым документом, который определит вектор развития страны на ближайшие пять лет, - Программой социально-экономического развития до 2030 года. О том, как продвигается ее подготовка, на встрече с Президентом доложил председатель правления Национального банка Роман Головченко.

Как отметил глава Нацбанка, Президент Беларуси Александр Лукашенко проявил особый интерес к документу во время недавнего доклада. "Президент интересовался тем, как идет работа над документом, как он вырисовывается, что закладывается туда. Я подробно доложил о проделанной нами работе", - поделился председатель.

Как отметил Роман Головченко, работа над программой находится в высокой степени готовности. Документ, который должен быть представлен главе государства до 1 ноября, создается с широким привлечением общественности.

"В доработке программы участвуют не только члены рабочей группы. Мы интегрируем туда все рациональные предложения, которые поступают и от других источников. Это и предложения делегатов Всебелорусского народного собрания, это и идеи, поступившие в рамках проекта "Народная пятилетка", - подчеркнул руководитель рабочей группы.

В ходе доклада Президент обозначил ключевые требования к будущей программе. Она должна быть, прежде всего, реалистичной, конкретной и понятной для каждого гражданина.

"Каждый белорус должен понимать, какой мы видим страну через пять лет, - заявил Роман Головченко. - Программа должна быть такой, чтобы ее понимали не только чиновники, но и каждый житель страны".

Для достижения этой цели программа строится как комплексный и вертикально-интегрированный документ, где все задачи взаимоувязаны. В ней прописываются не только приоритеты, но и четкие механизмы их достижения, ответственные за каждое направление и система оценки выполнения.

Требования главы государства к документу станут основой для дальнейшей доработки. " До вынесения программы на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, очевидно, она еще пройдет обсуждение и с делегациями от регионов. Возможно, еще какой-то формат будет", - пояснил глава Нацбанка.

Роман Головченко выразил уверенность, что итоговый документ поможет каждому гражданину Беларуси осознать видение будущего страны: "Мы очень нацелены на то, чтобы каждый человек в нашей стране понимал, какой она станет через 5 лет к 2030 году".