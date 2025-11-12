Рыженков: Беларусь выступает за восстановление нормального функционирования границы с Литвой

"Президенту доложена ситуация, которая складывается на границе, о предпринимаемых мерах белорусской стороны в целях скорейшего урегулирования данной ситуации и открытия пунктов пропуска. Прежде всего в интересах людей - граждан Беларуси, Литвы, а также граждан третьих стран, которые пользовались этой границей в своих передвижениях. Президентом даны поручения соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ, - сказал министр. - Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы. С функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены нашей договорной правовой базой, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы".