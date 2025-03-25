Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента Республики Беларусь

Преодолев очередной геополитический перекресток, страна сделала свой выбор - выбор мира и созидания. А сегодня, 25 марта, его закрепила юридически и церемониально. Торжество вступления в должность вновь избранного Президента Александра Лукашенко стало центральным событием не только года, но всего политического пятилетия. Вопреки крайне непростой внешней ситуации большинством белорусы выбрали свою независимость, показали миру зрелость и торжество единства, консолидирующей силой которого является мощная и уж поистине, на зависть многим, преданная своему народу и национальным интересам фигура белорусского лидера.

День инаугурации во Дворце Независимости начался рано. Дни подготовки заканчивались и практически сразу начинались здесь не одну неделю. Событие серьезное, со строгим протоколом, прямым эфиром, что тоже сразу определяло тайминг - "минута в минуту". И, конечно, большим количеством людей.

В самом зале гостей было больше 1 100 человек. Люди разных профессий, из разных концов страны. Кто-то из них видит Президента впервые, а кто-то очень плотно и долго работает вместе.

Военные, ученые, государственные управленцы, медики, учителя, представители всех конфессий, спортсмены и бизнес. Зал был настолько разноплановый по приглашенным гостям, что можно было провести хорошее социальное исследование о жизни белорусского общества.

Понимание и на дипломатическом уровне - признание на международной арене - это то, на чем политически пытаются играть оппоненты белорусской государственности.

В 11:45 гостей стали просить занять свои места. Прямой эфир - очень ответственно. И сам протокол церемонии не позволял отойти ни на минуту. Но в этом и есть стиль Дворца Независимости. В Минске, это знают и в большой политике, всегда и все вовремя.

Зал в полном сборе в ожидании президентского кортежа.

Во Дворце в Зал торжественных церемоний, согласно протоколу, внесли Государственный флаг Республики Беларусь и штандарт Президента, рота почетного караула распахнула двери - и в зал зашел глава государства. Встречали Александра Лукашенко овациями.

Президент поблагодарил всех присутствующих за внимание. Очень важный момент - вынос Конституции уже в присутствии главы государства, на которой традиционно приносится присяга и сама клятва на верность белорусскому народу на нашем языке.

Еще одна документальная тонкость - глава государства подписал акт о принесении присяги. И только после этого получил удостоверение Президента из рук главы Центризбиркома.

В своей речи Александр Лукашенко говорил о преодолении страной очередного исторического перекрестка и о выборе пути мира и созидания. Страна справилась с пандемией, с попыткой госпереворота, с санкциями, не втянулась в военный конфликт. Зрелость белорусской нации - не пустой звук.

"Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!" - заявил белорусский лидер.

Он заметил, что к Беларуси сейчас приковано внимание, но далеко не всем по душе независимость страны. "Особенно наша честная и открытая позиция на международной арене", - подчеркнул Президент.

С высокой трибуны Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто так или иначе оказывал поддержку, "услышал" главу государства, был его доверенным лицом, или как СМИ - просто работал по всем правилам электоральной кампании. И, конечно, обратился к оппонентам.

"Сегодня хочу обратиться и к своим соперникам - кандидатам, выдвинувшим себя на пост Президента. Благодаря вам мы показали образец настоящей чистой конкуренции. Без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил, - сказал белорусский лидер. - Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных "демократий".

Президент напомнил, что расследование новой администрации США вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году.

"Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее - вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше: полмира мечтает о нашей "диктатуре" - диктатуре реальных дел и интересов наших людей", - заявил глава государства.

Если говорить о конкретных делах - это наши производство, медицина, образование, сельское хозяйство. Это полки наших магазинов, где иногда сложно просто выбрать. Это действительно достижения 30 лет. А что будет еще через 30?

Глава государства отметил, что в последние годы Беларусь серьезно шагнула вперед, освоив новые компетенции. В стране полноценно развивается космическая отрасль. Если начинали с производства оборудования для космической техники, то сегодня белорусы участвуют в международных исследовательских программах, запускают спутники, готовят специалистов.

"Мы построили первую атомную станцию. С открытием Белорусской национальной биотехнологической корпорации мы овладели технологиями, доступными только нескольким странам мира. Заняли свою нишу и в такой продвинутой сфере, как цифровые технологии. Наши оптика и микроэлектроника востребованы во всем мире", - привел еще несколько примеров Александр Лукашенко.

Беларусь знают как родину самых больших самосвалов - БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера МТЗ. А ведь есть еще МАЗы, электробусы, легковые автомобили, заметил Президент.

"Разработав программу развития села, буквально за пару десятилетий мы не только обеспечили собственную продовольственную безопасность - по многим позициям вошли в десятку мировых экспортеров продовольствия. Наша медицина - одна из самых высокотехнологичных и при этом самых доступных в мире. Мы в двадцатке мировых центров трансплантологии. Это все мы, новая Беларусь, страна тружеников и созидателей", - подчеркнул белорусский лидер.

За свое право что-либо говорить о мире и войне на международной арене Беларусь заплатила каждым третьим погибшим во Второй мировой. Мы подписали устав ООН 50 лет назад, пообещав избавить грядущие поколения от бедствий войны, и за это время ни разу его не нарушили. Более того, приложили все усилия, чтобы страны в разы больше нашей, не пошли по этому пути или свернули с него.

"Когда речь идет о справедливости и правде, совершенно неважно, какого размера твоя страна на карте мира. Голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. За годы своей независимости мы стали участниками большой политики. И я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять на любых ветрах истории", - заявил глава государства.

Но расслабляться никак нельзя, подчеркнул Александр Лукашенко: "Сильная, процветающая страна, заметная и активная на внешнем контуре, нужна только нам. К счастью, у нас много друзей и союзников. Братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества Независимых Государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы нация, достойная уважения".

Скажет Президент и о планах на будущее: белорусы могут быть технологичными. Белорусы могут конкурировать. Белорусы могут развивать компетенции в любой интеллектуальной гонке. Мы уже пришли к однородности в стране - жизнь в Минске ничем не отличается от жизни в областях. Это развитие регионов нужно стимулировать. Туризм - белорусский туризм - просто обязан стать известным на весь мир. Потому что нигде нельзя так продышаться, как в Беларуси, куда еще и большинству не нужна виза. Но все это зависит от людей.

"Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я - счастливый Президент, а Беларусь - страна, в которой хочется жить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы смотрим за горизонт. Делаем все, чтобы наши дети и внуки, а потом их дети и внуки жили в своем мирном и процветающем государстве, на своей земле. В ближайшие 5 лет нам надо набрать такую мощь, чтобы хватило заряда на долгую дистанцию. Время выбрало нас именно для этого", - подчеркнул белорусский лидер.

"Наша победа - это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси. Поэтому главное - вы живете в своей стране, на своей земле. Поэтому никогда нигде вы не должны никого бояться. Вы - хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой", - сказал Президент.

"Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы - вся моя жизнь, я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем! Выбор сделан, наступает время новых побед!" - заявил белорусский лидер.

Вторая часть церемонии (это тоже традиция) состоялась уже на площади Государственного флага. Это совсем рядом с Дворцом Независимости. Александр Лукашенко направился туда уже в статусе главнокомандующего. Перед глазами военнослужащие всех родов войск Вооруженных Сил Беларуси, тут уже они, люди с оружием, приносят клятву на верность белорусскому народу и вновь избранному Президенту.

"Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости, в 2020 год. По прошествии совсем небольшого времени мы сегодня осознаем и понимаем, что было бы с нами, если бы мы с вами здесь не выстояли", - сказал белорусский лидер.

"Наш долг - долг людей в погонах - крепить оборону страны и защищать родную землю от всяких посягательств. Время выбрало нас, мы в ответе за это время и перед современниками, и самое главное - перед потомками. Да здравствует трудолюбивый, мирный белорусский народ и его славные защитники Отечества!" - заявил Президент.

Оркестр исполнил наш гимн. В знак особой торжественности Минск услышал и залпы артиллерийского салюта.

Военнослужащие роты почетного караула прошли перед главой государства торжественным маршем. И погода подобралась для церемонии - еще прохладно, но не ветрено. И, конечно, люди, которые просто пришли поддержать Президента, передавали через нас, журналистов, ему самые добрые пожелания.