Странам ШОС следует создать свою валюту для международных расчетов - Лукашенко
Шанхайской организации сотрудничества следовало бы создать свою валюту для международных расчетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, информирует БЕЛТА.
"На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, отметил глава государства, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно.
"Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал он.
Отвечая на вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что здесь нет "какой-то чрезвычайщины". Он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.
"Если по одному вопросу я смогу договориться (с иностранными лидерами. - Прим.), это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед. - Прим.), и мы будем иметь хорошее развитие", - заключил Александр Лукашенко.