Странам ШОС следует создать свою валюту для международных расчетов - Лукашенко

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5ec6b11-fec0-4d03-af06-ad0561501dff/conversions/6f371a19-3096-47fe-96b3-e3eb58de2fe5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5ec6b11-fec0-4d03-af06-ad0561501dff/conversions/6f371a19-3096-47fe-96b3-e3eb58de2fe5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5ec6b11-fec0-4d03-af06-ad0561501dff/conversions/6f371a19-3096-47fe-96b3-e3eb58de2fe5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5ec6b11-fec0-4d03-af06-ad0561501dff/conversions/6f371a19-3096-47fe-96b3-e3eb58de2fe5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Шанхайской организации сотрудничества следовало бы создать свою валюту для международных расчетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, информирует БЕЛТА.

"На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, отметил глава государства, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно.

"Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал он.

Отвечая на вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что здесь нет "какой-то чрезвычайщины". Он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.