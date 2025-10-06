3.68 BYN
Султан Омана заявил о стремлении развивать торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе заявил о стремлении развивать отношения с Беларусью в сфере экономики, пишет БЕЛТА.
Султан Омана обратил внимание на торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Он выразил мнение, что отношения в этой сфере пока не достигли того уровня, которого могли бы достичь, и заявил о стремлении к их развитию. "Мы стараемся много работать, чтобы наши отношения в этом направлении были на подъеме", - заверил Хайсам бен Тарек Аль Саид.
