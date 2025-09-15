Техника и удобрения - интерес Херсонской области в Беларуси. Что предлагает южный край взамен

Сотрудничество по самым востребованным направлениям. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Херсонской области. Будучи в Беларуси, Владимир Сальдо со своей делегацией планирует посетить ряд предприятий нашей страны. "АМКОДОР", МАЗ, МТЗ, БНБК.

Это возможность определиться, что будет полезно для региона. Большой интерес к совместной работе в промышленности и сельском хозяйстве. Готовность развивать контакты подтвердили и в Минске.

Лукашенко: Беларусь готова всячески способствовать развитию Херсонской области

"Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками. Меня несколько удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война совсем на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами, - сказал Президент Беларуси. - Мы всячески готовы содействовать вам в строительстве, развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование".

Сальдо: Херсонская область заинтересована в белорусских удобрениях и сельхозтехнике

Агарный сектор Херсонской области по традиции славится своей продукцией - дынями, арбузами, томатами. Урожай ждут и в этом году, несмотря на засушливое лето. В регионе сейчас вплотную взялись за развитие инфраструктуры, строительство дорог, возводят жилье. Строительная сфера может стать серьезным драйвером для области. Но в первую очередь востребованы наша техника и удобрения.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области:

"Нет такого населенного пункта или села в Херсонской области, как и во всей нашей необъятной родине, кто не знал бы, что такое трактор "Беларус". Херсонская область, ее левобережная часть - аграрная. Она требует обновления всей техники сельскохозяйственной, потому что за последние годы, еще при Украине, большая часть техники была западной. Сейчас эта техника практически не работает, потому что нет запчастей. Мы рассчитываем восстановить кооперацию с белорусскими предприятиями. Также широко известны, пользуются спросом и нужны херсонским аграриям калийные удобрения. Это то, чем Беларусь может обеспечить Херсонскую область и наших аграриев".