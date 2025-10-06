Укрепление и развитие сотрудничества. Лидеры Беларуси и Омана приняли совместное заявление

Александр Лукашенко, Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f81378-ae7c-4272-becf-4579697bff81/conversions/4f586c3a-fbd8-4274-8bcd-0eb9b6d4ab5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f81378-ae7c-4272-becf-4579697bff81/conversions/4f586c3a-fbd8-4274-8bcd-0eb9b6d4ab5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f81378-ae7c-4272-becf-4579697bff81/conversions/4f586c3a-fbd8-4274-8bcd-0eb9b6d4ab5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f81378-ae7c-4272-becf-4579697bff81/conversions/4f586c3a-fbd8-4274-8bcd-0eb9b6d4ab5f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление, пишет БЕЛТА.

В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере доверия, дружбы и взаимопонимания. Стороны выразили решимость совместно работать над укреплением и развитием белорусско-оманского сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Лидеры обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся в 2024-2025 годах взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства, промышленности, логистики, здравоохранения, туризма и культуры.

Главы государств положительно оценили работу по увеличению объемов двусторонней торговли, расширению поставок белорусских продуктов питания, промышленного оборудования, фармацевтической продукции, ветеринарных препаратов и других товаров в Султанат Оман, а также оманской продукции, представляющей интерес для Беларуси.

"Лидеры приветствовали взаимные усилия по реализации совместных проектов в области детского питания и молочной продукции, а также сборки техники в Омане. Главы государств сошлись во мнении, что совместные проекты промышленной кооперации, находящиеся в стадии разработки, благоприятно отразятся на развитии двусторонних экономических отношений с учетом логистического потенциала Омана и преимущества его модернизируемой инфраструктуры", - говорится в совместном заявлении.

Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид подтвердили готовность к расширению инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства, IT-сектора, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Главы государств с удовлетворением отметили подписание в мае 2025 года соглашения о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, выразили заинтересованность в запуске его работы в ближайшее время для координации совместных действий белорусских и оманских структур по реализации двусторонних договоренностей.

В совместном заявлении Президент Беларуси и Султан Омана подчеркнули важность программы прямых чартерных рейсов по маршруту Минск - Салала - Минск, которая была запущена в феврале этого года. Лидеры выразили решимость обеих стран работать вместе ради увеличения взаимного потока туристов.

"Главы государств акцентировали внимание на развитии сотрудничества в сфере образования и культуры, направленного на углубление двусторонних связей и сближение народов двух государств. Лидеры подчеркнули значимость установления и развития прямых контактов между деловыми кругами, взаимного участия в выставках и ярмарках, проведения национальных выставок в Республике Беларусь и Султанате Оман, человеческого и культурного обмена. В этой связи они приветствовали подписание соглашения о взаимной отмене виз", - говорится в совместном заявлении.

Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид отметили важность создания прочной договорно-правовой базы для дальнейшего развития белорусско-оманских отношений во всех сферах, а также приветствовали подписание двусторонних документов в рамках визита. Лидеры договорились, что правительства их стран и уполномоченные отраслевые министерства и организации будут разрабатывать и реализовывать необходимые программы, планы практических действий в соответствии с целями и принципами совместного заявления.

Кроме того, главы государств подтвердили общность подходов к ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом подчеркнута необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права, выражена готовность к тесному сотрудничеству в рамках международных организаций и совместным усилиям по формированию многополярного, справедливого и равноправного международного политического и экономического порядка. Стороны также осудили применение односторонних принудительных мер и санкций.