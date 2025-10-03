3.69 BYN
В Беларуси планируют создать селекционно-генетический центр по выращиванию перепелов
Автор:Редакция news.by
Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики доложили о планах по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов, сообщает БЕЛТА.
Глава государства поинтересовался у специалистов, когда в Беларуси будет своя перепелка. Дело в том, что сейчас отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.
"Своя перепелка - через три с половиной года", - сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.
Александр Лукашенко также поинтересовался мнением руководителя Национальной академии наук Владимира Караника. "По перепелке хороший шанс есть", - ответил он.