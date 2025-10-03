В Беларуси планируют создать селекционно-генетический центр по выращиванию перепелов

Фото freepic.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d09d331-fd27-430a-9172-9037843fd38c/conversions/eba482cf-7b06-4751-b1f7-530e606790bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d09d331-fd27-430a-9172-9037843fd38c/conversions/eba482cf-7b06-4751-b1f7-530e606790bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d09d331-fd27-430a-9172-9037843fd38c/conversions/eba482cf-7b06-4751-b1f7-530e606790bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d09d331-fd27-430a-9172-9037843fd38c/conversions/eba482cf-7b06-4751-b1f7-530e606790bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepic.com

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики доложили о планах по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался у специалистов, когда в Беларуси будет своя перепелка. Дело в том, что сейчас отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

"Своя перепелка - через три с половиной года", - сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.